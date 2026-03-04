Eksplozije u Teheranu i Jerusalimu petog dana sukoba Irana sa Izraelom i SAD, napadi i u Libanu

Više eksplozija bilo je jutros u Teheranu i okolini, javila je iranska državna televizija, dok je izraelska vojska saopštila da je presrela iranske rakete, kao i da su se eksplozije čule oko Jerusalima.

Petog dana sukoba Irana sa SAD i Izraelom, eksplozija je bilo i u Libanu, a libanski državni mediji su javili da su najmanje četiri osobe poginule u izraelskom napadu koji je pogodio stambeni kompleks u gradu Balbeku.

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u izraelskim napadima na gradove u blizini Bejruta poginulo najmanje šest ljudi.

Izraelske snage gađale su gradove Aramun i Sadijat, južno od međunarodnog aerodroma u Bejrutu. Napadi su bili bez upozorenja.

Izraelska vojska je danas saopštila i da je izvela niz udara u Teheranu, kao i da su meta bile iranske bezbednosne snage.

Kako se navodi, pogođene su zgrade povezane sa Basidžom, dobrovoljačkim snagama iranske paravojne Revolucionarne garde, koje su sprovele krvavi obračun sa demonstrantima u januaru.

Izraelska vojska je takođe saopštila da je pogodila zgrade povezane sa iranskom komandom unutrašnje bezbednosti, koja je takođe u prošlosti gušila demonstracije.

U Iraku, ekstremistička grupa koju podržava Iran saopštila je da je ispalila dronove prema Jordanu.

Jordanska televizija je javila da su se sirene oglasile širom zemlje.

Američka agencija za ljudska prava HRANA saopštila je da je od 28. februara u Iranu ubijeno 1.097 civila.

Među ubijenima, 181 je bilo dete mlađe od 10 godina. Broj ranjenih civila je 5.402, uključujući 100 dece, navodi agencija, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Izraelski ministar: Svako koga Iran izabere za vrhovnog vođu biće meta

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zapretio je danas svakome koga Iran izabere za sledećeg vrhovnog vođu zemlje da će biti „meta za eliminaciju“.

„Svaki vođa koga je imenovao iranski teroristički režim da nastavi i vodi plan uništenja Izraela, da preti Sjedinjenim Američkim Državama, slobodnom svetu i zemljama regiona, i da guši iranski narod – biće meta za eliminaciju“, napisao je Kac na mreži X.

Izraelske snage juče su gađale zgradu povezanu sa iranskom Skupštinom stručnjaka, koja će izabrati novog vrhovnog vođu.

Izrael je ubio 86-godišnjeg ajatolaha Alija Hamneija u napadu u subotu, na početku vojne akcije.

(Beta)

