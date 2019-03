Elbasan pooštava zabranu sadnje kanabisa

ELBASAN – Zvaničnici albanskog grada Elbasana, na čelu sa prefektom Gledianom Latjem, dogovrili su danas radnu grupu koja će raditi na preduzimanju mera u cilju sprečavanja uzgajanja kanabisa na teritoriji tog okruga, piše albanski portal Sot njuz.

Na prostoru Albanije nalaze se najveće plantaže kanabisa u Evropi, a najčuvenije po tome je selo Lazaret, koje ima neku vrst autonomije, gde ni policija čak ne može da inteveniše.

Na sastanku sa direktorima područnih policija i administratora lokalne samouprave, Latja je rekao da Elbasan zapravo nije na mapi uzgajanja kanabisa, ali da se mora biti oprezan i da svaka akcija mora biti pravovremeno koordinirana u slučaju pokušaja da neko dođe na ideju da uzgaja kanabis.

Direktor policije okruga Elbasan, Altin Kato, tvrdi da to nije slučaj sa tim okrugom, te da je su postojala do sađa četiri slučaja uzgajanja i to na, kako je rekao, malim površinama, kao i da su počinioci uhapšeni.

Prekt Latja zatažio je od administratora da pre svega vode brigu o državnim zemljištima koja bi pojedinci mogli da zloupotrebe za uzgajanje ovog narkotika.

Slični sastanci lokalnih zvaničnika prošle sedmice, navodi se, održani su i u albanskim gradovima Valoni, Skadru i Ležu.

(Tanjug)