Erdogan poručio SAD da neće popustiti pod sankcijama

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan upozorio je SAD da neće „popustiti“ posle pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će uvesti sankcije ukoliko Turska ne oslobodi američkog sveštenika.

„Ne možete sankcijama naterati Tursku da popusti. SAD ne treba da zaborave da bi mogle da izgube snažnog i iskrenog partnera kao što je Turska, ukoliko ne promene stav“, rekao je Erdogan, prenosi danas listi „Hurijet“ prve Erdoganove reakcije na Trampovo upozorenje od četvrtka.

Američki sveštenik Endrju Branson uhapšen je i optužen u Turskoj za terorizam i špijunažu.

Branson živi u Turskoj dve decenije, a uhapšen je posle pokušaja puča 2016. godine. On negira optužbe da je pomagao grupi koju Ankara krivi za taj pokušaj državnog udara, i da je pružao podršku kurdskim ekstremistima.

Pošto je proveo u zatvoru 21 mesec, Branson je u sredu prebačen u kućni pritvor, ali SAD navode da to nije dovoljno i insistiraju da on bude pušten na slobodu. Medjutim sudi mu se od proleća.

Tramp je u četvrtak zapretio uvodjenje sankcija Turskoj ukoliko „odmah“ ne oslobodi Bransona.

Stejt department je saopštio juče da je državni sekretar SAD Majk Pompeo razgovarao s turskim ministrom spoljnih poslova Mevlutom Čavušogluom o slučaju američkog sveštenika i da će o tome još pregovarati.

Agencija AP je ocenila da bi taj razgovor mogao da bude nagoveštaj da dve NATO saveznice pokušavaju da poboljšaju odnose, dok je Tramp ipak zapreio da će uvesti sankcije Turskoj zbog zatvaranja sveštenika.

Odnosa Vašingtona i Ankare su napeti i zbog drugih sporova kao što je američka podrška sirijskim kurdskim borcima i odbijanje SAD da Turskoj izruče propovednika Fetulaha Gulena koga Turska smatra odgovornim za pokušaj puča 2016. godine.

