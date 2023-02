Eskobar: ZSO odmah da se sprovede, predlog ne podrazumeva priznanje

BRISEL – Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je danas da bi Zajednica srpskih opština trebalo odmah da se sprovede, kako je i dogovoreno, kao i da evropski predlog ne znači međusobno priznanje već normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

On je u audio intervjuu iz Brisela rekao da evropski predlog nije o međusobnom priznanju, već o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Bitno je da odnosi u regionu budu zdravi i da se izbegnu dešavanja iz 90-ih i u skladu sa tim sve zemlje regiona bi trebalo da se međusobno priznaju i imaju pozitivne odnose.

„Formiranje ZSO je pravna obaveza koja mora da se sprovede. Zaključak Evropskog saveta je da mora da se to obavi i to je deo i američke politike. Očekujemo da bude formirana i da se sve dogovoreno sprovede. Obe strane moraju da pronađu kanale za saradnju i očekujemo da se formira“, rekao je Eskobar na zahtev novinara da protumači šta je mislio time da ako Priština ne formira ZSO to će uraditi SAD.

Kako je rekao kada govorite o ZSO misli se na opštine gde su Srbi većina i o određenom nivou samoupravljanja koji se neće mešati sa ustavnim poretkom i pravnim kosovskim strukturama.

„Želeli bismo da se te zajednice udruže i rade zajedno na pronalaženju ekonomskih rešenja u korist srpskih zajednica. Ništa nije zastrašujuće u tome“, naveo je Eskobar.

Kako je rekao, ono o čemu su se obe strane dogovorile juče postavlja uslove za uspostavljanje normalizacije.

„Iskreno, postoje prepreke, ali se nadam da će se pronaći mehanizam da se sve to implementira, a to uključuje i ZSO, ali i neslaganja poput registarskih tablica, ličnih karata i drugih stvari“.

Prema njegovim rečima, važno je da se počne sa tačke gledišta da su dve strane ušle u diskusiju sa dobrom voljom.

„Tako da su naša očekivanja da ne želimo da koristimo ‘štap i šargarepu’ kako bismo ih ohrabrili da krenemo dalje. Cilj je da dve strane imaju miran i predvidiv odnos, ali to otvara sve više vrata za obe strane i integraciju u EU i transatlantske strukture. Nadamo se da će strane ispuniti svoje obaveze“, rekao je Eskobar.

(Tanjug)

