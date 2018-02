„EU bi trebalo da je srećna što je Putin na vlasti“

– Vladimir Putin je pragmatičar, a ne avanturista – rekao je u intervjuu ta „T onlajn“ nemački istoričar i profesor Berlinskog univerziteta Jorg Baberovski.

Prema njegovim rečima, šef Kremlja je predvidljiv i „igra“ samo kad može da pobedi i radi jedne misije neće žrtvovati čitavu državu.

Čak i ako predsednički izbori u Rusiji i budu „apsolutno slobodni“, Rusi će ipak glasati za Vladimira Putina, rekao je Baberovski.

– Treba da se radujemo što je Putin na vlasti. Političari na Zapadu smatraju da bi Rusi izabrali liberale ili zelene ako bi imali priliku. To je potpuno pogrešno gledište. U slučaju slobodnih izbora većinu glasova bi dobili neofašisti i komunisti. Kada bi neko čuo Alekseja Navaljnog kako govori o ljudima iz Centralne Azije i sa Kavkaza zapitao bi se nije li je Putin bolja opcija – naveo je Baberovski.

Prema rečima nemačkog političara, na Zapadu ne shvataju da se i „bez slobodnog izbora može živeti srećno i zadovoljno“.

– Zato su mnogi Rusi i razočarani u Evropljane koji ne žele da priznaju da se u Rusiji mnogo toga promenilo nabolje – objasnio je Baberovski.

– Setite se da je upravo stabilnost uslov za nastanak društveno-građanskih i demokratskih struktura koje se sada formiraju u Rusiji. Nije pogrešno sve što se radi u Rusiji pod Putinovom vlašću. Zašto je to tako teško razumeti? – izrazio je svoje negodovanje profesor Berlinskog univerziteta.

Osim toga, šef Kremlja Vladimir Putin je „mnogo predvidljiviji“ od predsednika SAD Donalda Trampa, naglašava Baberovski.

– Putin je pragmatičar i bio je pripadnik specijalne službe. On igra samo kad može da pobedi. On nije avanturista i neće žrtvovati Rusiju samo radi jedne misije. On ne želi da menja Rusiju kao što Erdogan to radi sa Turskom. On je zainteresovan za stabilnost i bezbednost unutrašnjeg poretka u zemlji, kao i za povećanje uticaja Rusije na međunarodnoj areni. To je njegov cilj i on je predvidljiv. Na to se svako može osloniti. Sa te tačke gledišta Putin je pouzdan partner – konstatovao je nemački istoričar.

(Sputnjik)