EU: Najteži deo razgovora u Briselu biće ZSO

BRISEL – Sastanak između predsednika Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija je prvi koji se fokusira na evropski predlog o normalizaciji odnosa koji je de fakto priznavanje, izjavio je danas visoki evropski zvaničnik koji nije hteo da bude imenovan.

On je na brifingu za medije istakao da je deo predloga aneks za implementaciju i očekuje da će najteži deo razgovora u Briselu biti Zajednica srpskih opština (ZSO).

„ZSO je odavno obaveza i mora da bude ispunjena a ne uslovljavana. ZSO je deo predloga. Prihvaćanje predloga je prihvaćanje i ZSO i mora, iz više razloga, da bude rešavano kao prioritet“, kaže ovaj visoki zvaničnik Unije.

Prema negovim rečima, to je prvi sastanak na kojem će moći da se razgovara o predlogu ne samo sa nama nego između njih.

„Predlog je na stolu iz dva razloga. Prvo, potrebno ja da slomimo začarani krug kriza“, kaže on i podseća da je „u drugoj polovini prošle godine bilo šest kriza, od kojih je svaka bila ozbiljnija od prethodne od kojih je izdvoojio izlazak Srba iz institucija i barikade.

„Tada je postalo jasno da moramo da promenimo put“, rekao je zvaničnik.

On objašnjava kako je došlo do toga da EU napravi predlog navodeći da se na sastanku 18. avgusta prošle godine pokazalo da dvojica lidera ne mogu da se slože oko zajedničke vizije.

„Iz tog razloga mi smo napravili predlog. Ovaj predlog je de fakto priznavanje. U njemu ima puno suštine koja treba da opusti atmosferu u celom regionu i da ukloni prepreke i u regionalnoj saradnji. U geopolitičkom smislu šalje poruku da EU neće da dozvoli Rusiji da destabilizuje Balkan i da je Balkan deo Evrope i ne samo deklarativno“, rekao je on.

Kako je pojasnio, predlog ima za cilj da postavi odnose između Beograda i Prištine na novu trajnu osnovu i na gledanje napred prema sveobuhvatnom dogovoru.

„Ovo nije finalni predlog i nije kraj puta. Kraj puta je sveobuhvatni sporazum za potpunu normalizaciju odnosa. Ovaj predlog bih nazvao maksimalno dostižnom u ovom trenutku, ambiciozan i težak za oba lidera. To su pokazale reakcije u Srbiji i Kosovu koje nisu olakšale predsedniku Vučiću i premijeru Kurtiju da prihvate predlog ali takođe smo imali izuzetnu podršku od međunarodne zajednice“, naglasio je zvaničnik.

Kako kaže, predlog, kada bude prihvaćen, može da donese pozitivan uticaj na život građana i da promeni raspoloženje u regionu, da donese nove ekonomske mogućnosti, stabilnost i finansijsku podršku, što je deo predloga.

„Za Srbe na Kosovu doneće više sigurnosti i predvidljivosti o njihovim pravima kao i za Srpsku pravoslavnu crkvu“, rekao je on.

Zvaničnik je više puta podvukao da je predlog dobio podršku svih 27 država članica i SAD i da ne pamti tako visoki nivo podrške u prošlosti.

„Očekujem u ponedeljak da lideri prihvate predlog. Plan je da se diskutuje o modalitetima primene. Deo predloga je i aneks za implementaciju da bi se osigurali da će ono što je potraženo biti i ispunjeno. Očekujem da će najteži deo razgovora biti o Zajednica srpskih opština“, kaže on i dodaje da EU očekuje da primena predloga počne brzo.

Ističe da predlog sadrži mehanizam za praćenje primene i da će tim mehanizmom rukovoditi EU koja će redovno da izveštava države članice o napretku.

Govoreći o uticaju Rusije na proces dijaloga, zvaničnik kaže da je ruski ambasador u Beogradu dao nekoliko intervjua u kojima je izjavio da Srbija ne treba da žuri sa Kosovom nego da čeka da bude uspostavljen novi svetski poredak.

„EU to smatra za pretnju poslatu predsedniku Vučiću“, rekao je on i dodao da „nije primetio da je to imalo uticaj na predsednika Vučića ali je imalo uticaj na deo opozicije“.

(Tanjug)

