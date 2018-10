EU priprema „plan B“ za Bregzit

BRISEL – Lideri zemlja EU sastaće se sutra na samitu u Briselu da bi još jednom procenili situaciju i napredak oko pregovora o izlasku Velike Britanije iz EU.

Iako je samit najavljivan kao ”trenutak istine” koji bi prethodio novembarskoj finalizaciji sporazuma o razdruživanju, iz Brisela poručuju da ipak ”nisu tu gde su želeli da budu”.

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk je u svom pozivu EU liderima najavio da će prva tema dvodnevnog samita EU lidera u sredu uveče biti pitanje Bregizta.

Planirano je da se prvi deo večeri poseveti prezentaciji britankse premijerke Tereze Mej o tome kakva je trenutna pozicija Londona u pregovorima i o tome kako ih nastaviti.

Tereza Mej bi zatim trebalo da napusti Evropski savet, ostavljajući 27 lidera zemlja članica da razgovaraju o EU pozicijama u nastavku pregovora, ali i opcijama u slučaju da se dogovor o razlazu sa Velikom Britanijom ne postigne u očekivanom periodu.

”Želeli smo maksimalan napredak i rezultate koji bi doveli do dogovora u oktobru. Kako stvari stoje danas, pokazalo se da je komplikovanije nego što su neki možda očekivali. Ipak, trebalo bi da ostanemo nade i odlučne, pošto postoji dobra volja da nastavimo ove razgovore sa obe strane. Ali istovremeno, odgovorni kao i mi, moramo pripremiti EU za scenario bez dogovora, što je verovatnije nego ikad ranije“, poručio je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk.

On je dodao da činjenica da se EU priprema za scenario ”bez dogovora” ne sme uticati na to da se ne ulože svi napori da se doduje do najboljeg dogovora za sve strane.

„Uvek deluje nemoguće dok se to ne uradi. Ne odustajmo”, poručio je Tusk.

On je za drugi dan samita najavio vraćanje uobičajnom dnevnom redu Evropskog saveta koji će početi razgovorima sa predsednikom Evropskog parlamenta, kao i premijerom Austrije zemlje koja predsedava EU do kraja godine. Teme drugog dana samita EU lidra biće migracije, unutrašnja bezbednost, spoljni poslovi.

”Naš cilj je da pošaljemo snažnu poruku o borbi protiv krijumčarenja, zaštiti naše spoljne granice i izgradnji saradnje sa zemljama porekla i tranzita. Na unutrašnjem bezbednosnom frontu, moramo ojačati našu otpornost i našu odlučnost, posebno kada je u pitanju sajber sigurnost”, najavio je Tusk.

On je dodao da će u četvrtak EU lideri tokom radnog ručka razgovarati o reformama Evropske monetarne unije i ekonomskim perspektivama.

(Tanjug)