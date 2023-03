Fajon: EU očekivala više od Ohrida, sada važna primena dogovora

BRISEL – Ministarka za spoljne poslove Slovenije Tanja Fajon je izjavila je danas da je sporazum kakav su prihvatili predsednik Srbije Aleksandar Vučič i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti u Ohridu osnovni temelj i da treba da se vidi kakva će biti primena, ali da je u EU bilo ambicioznijih očekivanja od sastanka u Ohridu.

„Sada je sporazum koji su prihvatili Kurti i Vučić osnovni temelj, sada zavisi, naravno, kakva će biti primena, kada je u pitanju uspostavljanje Zajednice srpskih opština, kada je u pitanju neka normalizacija odnosa. Mogu reći da je u početku bilo ambicioznijih očekivanja sa svih strana, ali da sada postoji neka osnova, biće važna implementacija“, izjavila je Fajon uoči sastanka šefova diplomatije koji se održava u Briselu.

Fajon kaže da se EU zaista trudi da pomognemo obema stranama da idu korak po korak na putu ka zajedničkom cilju normalizacije između dve strane, i da se stvari smire na severu Kosova da bi bilo moguće sprovesti izbore, što će, kaže ona, zavisiti uglavnom od mudrosti, možda razboritosti i iskrene namere i strana i lidera.

Što se tiče pomoći Slovenije u procesu, Fajon kaže da je slovenački „specijalni izaslanik sve vreme prati razgovore i sa drugim specijalnim izaslanicima u regionu“.

„Razgovaramo sa obe strane gde možemo više, tako da će zaista biti do implementacije ovog sporazuma koji je sada na stolu i koji je osetljiv za obe strane. Poenta je da li je dogovor potpisan ili ne. Stvar je u tome da su strane posvećene da to sprovedu, a mi ćemo ih ovde podsetiti na to. Obaveza postoji, to je u dogovoru i mislim da su obe strane svesne o čemu se radi“, rekla je ona.

Ističe da su u pitanju veliki pritisci, ali da je najbitnije da se stvari smire, da se incidenti ne ponove i da ne dođe do nepotrebne eskalacije.

„Posebno sada u situaciji kada nam je potrebna neka stabilnost i mir u regionu Zapadnog Balkana, takođe u svetlu ruske agresije u Ukrajini“, istakla je Fajon.

(Tanjug)

