Fatalna greška: Turska kritikovala Trampa zbog pretnji „ekonomskim razaranjem“

Portparol turskog predsednika Ibrahim Kalin odgovorio je na svom nalogu na Tviteru na nedavni komentar predsednika Sjedinjenih Američkih Država koji je upozorio Ankaru na „ekomonsko razaranje“ ukoliko Turska bude napala sirijske Kurde koje podržava SAD.

Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD/YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats. https://t.co/Yyzgyp9RQ4

„Fatalna je greška izjednačavati sirijske Kurde sa PKK (Kurdistanskom radničkom partijom), koja je na američkom spisku terorista, i njenim sirijskim ogrankom PJD (Kurdskom demokratskom unijom/JPG (Narodne zaštitne jedinice Kurda). Mi ćemo zaštititi Kurde i druge Sirijce od svih terorističkih pretnji, dodao je on.

Mr @realDonaldTrump Terrorists can’t be your partners & allies. Turkey expects the US to honor our strategic partnership and doesn’t want it to be shadowed by terrorist propaganda.

There is no difference between DAESH, PKK, PYD and YPG. We will continue to fight against them all. https://t.co/Yyzgyp9RQ4

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 13, 2019