Fejsbuk ograničava dostupnost nekih podataka drugim licima

Američka kompanija Fejsbuk je saopštila da će ograničiti dostupnost nekih podataka o korisnicima drugim licima, u sklopu mera koje preduzima posle skandala s kršenjem privatnosti.

Britansku kompaniju Kembridž analitika optužuju da je koristila lične podatke miliona korisnika, nepošteno prikupljene putem Fejsbuka, da bi pomogla Donaldu Trampu da pobedi na predsedničkim izborima u SAD 2016. godine.

Fejsbuk je danas naveo i da je Kembridž analitika možda imala neovlašćen pristup podacima 87 miliona ljudi, a ne 50 miliona, kako se prvobitno mislilo.

U sklopu najavljenih promena, Fejsbuk će spoljnim aplikacijama ograničiti pristup dogadjajima na koje korisnik društvene mreže namerava da ide, kao i pristup informacijama o Fejsbuk grupama, kao što je spisak njihovih članova i sadržaj.

Kompanija će takodje ukloniti opciju traženja korisnika po broju telefona ili mejl adresi. Iako je to do sada pomagalo pojedincima da nadju one koje traže, Fejsbuk navodi da su kompanije koje su imale broj telefona ili mejl adresu korisnika mogle na taj način da prikupljaju podatke o profilima.

U ponedeljak će svi korisnici Fejsbuka dobiti obaveštenje putem kojeg će moći da vide koje aplikacije koriste i koju vrstu informacija su odabrali da dele s tim aplikacijama. Imaće mogućnost da obrišu aplikacije koje više ne žele.

Korisnici će u okviru toga biti obavešteni i da li su njihovi podaci medju onima kojima je pristup imala Kembridž analitika, a takvih korisnika je najviše u SAD, navodi Fejsbuk.

