Filipa Štrahe odustaje od skupštine zbog intriga unutar FPO

BEČ – Supruga bivšeg lidera Slobodarske partije Austrije (FPO) Hajnca Kristijana Štrahea, koji je „pao“ zbog korupcionaške afere „Ibica“, Filipa, najavila je da neće prihvatiti poslanički mandat u znak protesta zbog lošeg ophođenja u stranci prema njenom mužu.

Zbog velikog gubitka FPO na jučerašnjim prevremenim parlamentarnim izborima poslanički mandat Filipe Štrahe postao je neizvestan, iako se nalazila na trećem mestu liste kandidata bečkog odbora FPO.

Nakon što je objavljena informacija da je njen mandat nesiguran Filipa je odlučila da od njega odustane i kao razlog navela da protestuje time protiv „sistematskog“ uništavanja ugleda njenog supruga i zbog intriga unutar stranke.

Naime, u FPO od pojavljivanja video snimaka sa Ibice, zbog kojih je Štrahe morao da podnese ostavku na sve političke funkcije, sve su glasniji oni koji traže da stranka okrene leđa Štraheu i pripisuju njemu krivicu za težak poraz.

Debata o krivici u FPO tek je počela i očekuje se da će narednih nedelja kulminirati.

U međuvremenu Štrahe se u potpunosti pritajio, i kako tvrde pojedini mediji „dosta mu je politike“ i optužbi na njegov račun, te razmišlja o prelasku u privredu.

Inače on je razmišljao da predvodi FPO na izborima za Beč naredne godine, a pošto to zasigurno sada stranka neće prihvatiti, ako se bude odlučio da ostane u politici, to bi mogao učiniti samo nekom, sopstvenom, listom.

(Tanjug)