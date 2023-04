Finska zvanično ulazi u NATO, Rusija dronovima napala Odesu

KIJEV/MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin dobiće suprotno od onoga što je želeo, proširenje NATO-a zbog rata u Ukrajini, rekao je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg

Pristupanje Finske alijansi kasnije tokom danas biće istorijski događaj i direktan rezultat ruskog napada na Ukrajinu, rekao je Stoltenberg, dodajući da će NATO obezbediti da i Švedska postane punopravni član, prenosi Gardijan.

„Predsednik Putin je kao deklarisani cilj napada na Ukrajinu postavio manje NATO-a. To postaje upravo suprotno. Finska danas, a uskoro će i Švedska postati punopravni član alijanse“, rekao je on novinarima uoči sastanka ministara spoljnih poslova Severnoatlantskog saveza.

RUSKE BESPILOTNE letelice napale su jutros ukrajinsku luku Odesa, saopštile su lokalne vlasti, uz napomenu da je u napadu pričinjena „šteta“, prenosi Rojters.

Ukrajinske odbrambene snage uništile su 14 od 17 iranskih dronova Šahid, koje je Rusija lansirala preko noći verovatno sa područja istočne obale Azovskog mora, saopštila je ukrajinska vojska, a 13 dronova je uništeno iznad Odeskog regiona na jugozapadu zemlje.

VISOKI PREDSTAVNIK EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj saopštio je danas u Briselu, posle sastanka sa državnim sekretarom SAD Entonijem Blinkenom, da Kina ima „moralnu obavezu“ da doprinese miru u Ukrajini.

Kina „ne sme da bude na strani agresora“, kazao je Borelj, prenosi Rojters.

RUSKI MINISTAR odbrane Sergej Šojgu izjavio je danas da pristupanje Finske vojnom savezu NATO-a uz jačanje antiruskog kursa alijanse i povećanu vojnu pomoć Kijevu uvećava rizik od sukoba.

Šojgu je takođe rekao da su neki beloruski vojni avioni sada sposobni da nose nuklearne bojeve glave i da su raketni sistemi Iskander prebačeni u Belorusiju, koji bi mogli da se koriste za nošenje konvencionalnih ili nuklearnih projektila, prenosi agencija RIA Novosti

BRITANSKI OBAVEŠTAJCI veruju da Rusija verovatno želi da podrži alternative privatnoj paravojnoj kompaniji Vagner koja ratuje za Moskvu u Ukrajini.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije je u svom dnevnom izveštaju na Tviteru saopštilo da Rusija možda želi da podrži i razvija alternative Vagneru i da ga na kraju zameni drugom privatnom vojnom kompanijom.

„Ovo se dešava u okolnostima velike svađe između ruskog Ministarstva odbrane i grupe Vagner. Rusko vojno rukovodstvo verovatno želi zamenu za plaćenike nad kojim bi imali veću kontrolu. Međutim, nijedna druga poznata ruska paravojna kompanija nije trenutno približna Vagnerovoj veličini ili moći“, navedeno je u izveštaju.

REGIONALNI SUD u Rostovu je danas proglasio ruskog državljanina Jevgenija Nikiforova krivim za veleizdaju i špijunažu i osudio ga na 6,5 godina strogog zatvora zbog pokušaja prelaska granice i učešća u neprijateljstvima na strani ukrajinskih oružanih snaga, prenosi agencija TAŠ.

„Sud je Nikiforova proglasio krivim za izvršenje krivičnog dela opisanog u delu 1 člana 30 i članu 275 Krivičnog zakonika i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 meseci sa izdržavanjem kazne zatvora maksimalnog obezbeđenja“, saopšteno je iz ruskog suda.

PODRŠKA SAD i Evrope kijevskom režimu dovela je do stvaranja terorističke države u Ukrajini, a pregovori sa teroristima su besmisleni, treba ih uništiti, izjavio je danas predsednik ruske Državne dume Vjačeslav Volodin.

„Kao rezultat terorističkog napada koji je izvršio zločinački režim u Kijevu, poginuo je ratni bloger Vladlen Tatarski,a mnogo ljudi je povređeno. Podrška Vašingtona i Brisela kijevskom režimu dovela je do stvaranja terorističke države u centru Evrope“, napisao je Volodin na svom Telegram kanalu.

On je istakao „da nema pregovora sa teroristima i treba ih uništiti“ i podsetio da se protiv terorizma žestoko bore u celom svetu, prenosi TAŠ.

PARLAMENT LITVANIJE odlučio je danas da zabrani ruskim državljanima da kupuju nekretnine u ovoj baltičkoj zemlji, navodeći kao razlog rizik za nacionalnu bezbednost, preneo je Rojters.

Zabrana, koja će biti na snazi do 2024. godine, neće se odnositi na Ruse koji su dobili pravo boravka u toj zemlji.

Litvanski parlament je zaustavio i izdavanje novih viza državljanima Rusije i Belorusije.

RUSKA KOMESARKA za dečija prava, protiv koje je Međunarodni krivični sud (MKS) podigao optužnicu za ratne zločine, rekla je danas da su optužbe MKS netačne i nejasne.

MKS je 17. marta izdao naloge za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina i Marije Lvove-Belove, jer ih terete za nezakonito prebacivanje dece iz Ukrajine u Rusiju, preneo je Rojters.

MKS je saopštio da ima informacije da je nekoliko stotina dece prebačeno iz Ukrajine u sirotišta i domove za nezbrinutu decu, iz oblasti koje ruske snage drže pod kontrolom.

(Tanjug)

