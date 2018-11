Flekenštajn: Plašimo se pogoršanja odnosa, posle mera PR

BON – Poslanik u Evropskom parlamentu, Knut Flekenštajn, kaže da se plaši daljeg pogoršanja odnosa Beograda i Prištine nakon uvođenja novih poreskih mera na robu iz Srbije i ocenjuje da su te mere korak unazad.

Flekenštajn u intervjuju za Dojče vele navodi da Priština treba da ukine dodatno povećane carine, ali i da Beograd, kako kaže, ne bi trebalo da ometa Kosovo u svojim naporima.

Regionalna saradnja u privredi je presudna, rekao je Flekenštajn i podseća da je šefica evropske diplomatije Federika Mogerini tražila ukidanje nametnutih carina jer su one u suprotnosti sa sporazumom CEFTA.

Ukazao je da „strane treba da šalju signale mira i saradnje u dijalogu“.

Flekenštajn je ocenio da je potez Prištine došao zbog frustacije nastale obijanjem članstva Kosova u Interpolu, ali i zbog, kako je rekao, odugovlačenja procesa dobijanja vizne liberalizacije, što, smatra, žalosnim.

Sve to, međutim, kaže, ne bi trebalo da dovede do neželjene reakcije.

Upitan šta EU radi na stabilizaciji situacije, on kaže da međunarodna zajednica zahteav „stabilno i jako Kosovo“, što bi pozitivno uticalo na proces priznavanja Kosova kao države.

„Ali, takođe, očekujemo od Srbije da ne ometa napore Kosova na potpunom priznavanju državnosti, čak i ako se (Beograd) tome protivi. Dobri susedski odnosi između dve zemlje, Kosova i Srbije, ključni su za mir na Balkanu. Početak dijaloga Kosova i Srbije je istorijski uspeh za koji je zaslužna Federika Mogerini. Mi imamo poverenje u svoju ulogu posrednika“, rekao je Flekenštajn, poslanik nemačke SPD.

Na konstataciju da je zastoj i kašnjenje u pristupanju članstva Kosova EU izazvalo gubljenje nade građana Kosova, te da je tome dodatno doprinelo i kašnjenje u viznoj liberalizaciji, Flekenštajn napominje da odluka o viznoj liberalizaciji još nije doneta, te da, kako je rekao, razume bes ako ona ne bude odobrena ove godine.

„I Evropska komisija i Evropski parlament su dali saglasnost za viznu liberalizaciju. Ako Savet EU ili, drugim rečima, neke države članice, ne podržavaju ovaj stav, to je tragično. Ali, razlozi za to su unutar samih zemalja koje se sa tim ne slažu, a delom zavisi i od prirode unutrašnje politike. Države članice treba da budu svesni svoje odgovornosti za razvoj Balkana. Postignuti napredak mora dovesti do liberalizacije viza, tako da građani ne bi trebalo da gube nadu i poverenje u Evropu. Države članice takođe moraju pokazati da drže reč“, rekao je.

Ocenio je da samo ako i Beograd i Priština napreduju mogu imati zajedničku budućnost u Evropskoj uniji.

