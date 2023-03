Fon der Lajen: Bez kritičnih sirovina nema ni zelene, ni digitalne tranzicije

BRISEL – Evropska komisija će danas predstaviti svoj predlog za reformu tržišta električne energije, a u četvrtak zakon o industriji sa nultom emisijom staklene bašte, koji poziva na ubrzanje i investiranje u tu industriju, kao i zakon o kritičnim sirovinama, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je to rekla u intervjuu koji je organizovala Evropska novinska agencija čiji je član Tanjug zajedno sa još 16 agencija iz EU, sa Zapadnog Balkana i iz Ukrajine.

Predsednica Komisije kaže da su cilj reforme tržišta električne energije potrošači i kako da se ostvari korist od niske cene obnovljive energije za potrošače, ali i da se smanji „drastično uticaj gasa na cenu električne energije“.

Fon der Lajen je govorila i o zakonu o industriji sa nultom emisijom staklene bašte.

„Čista industrija je najznačajnija da bi se postigli ciljevi iz evropskog Zelenog dogovora. To je tržište koje veoma brzo raste, ovo tržište će se povećati za tri puta do 2030. godine. Investicije iz prošle godine su za 30 odsto veće nego prethodne godine i to pokazuje dinamiku čiste industrije. Ovde je takođe fokus na kompetitivnosti našeg jedinstvenog tržišta. To je sve na stolu ove nedelje“, rekla je Fon der Lajen u intervjuu.

Ona smatra da ovaj zakon dokazuje da se mogu smanjiti emisije gasova staklene bašte i postići u isto vreme strategiju rasta.

„Sada vidimo na globalnoj sceni da postoji veliki pritisak za čistu industriju i mi bi hteli da ostanemo glavni igrač u toj oblasti. Čista industrija je ključna za nas, ne samo za postizanje klimatskih ciljeva nego i zbog inovacije u čistoj industriji tako da u limitiranju globalnog otopljenja mi budemo izvoznici naše tehnologije“, objasnila je ona.

Zakon o industriji sa nultom emisijom staklene bašte je veoma otvoren i dozvoljava da svako ko ima standarde EU može da pristupi tržištu, rekla je Fon der Lajen i dodala da ovakav propis nije protekcionistički.

„Naša odluka je da investiramo u ovu industriju i da olakšamo razvoj ove tehnologije, da skratimo birokratske procedure i pravila. Da bi se išlo brže. Nema nijedne tačke koja je protekcionistička. Naprotiv, ovo je otvoren zakon“, rekla je Fon der Lajen i dodala da je zakon pripreman za ekspertima i da je rađen sa „partnerima koji su na istoj talasnoj dužini“.

Što se tiče predloga zakona Komisije o kritičnim sirovinama, Fon der Lajen je priznala da ja EU visoko zavisna od jedne zemlje za kritične mineralne sirovine i da mora da pojača evropske lance snabdevanja koji treba da budu raznovrsniji.

„Bez kritičnih sirovina nema ni zelene ni digitalne tranzicije. Dakle, dozvoliti ubrzanje prihoda u EU za rudarstvo, za preradu kritičnih sirovina. Drugo, veliki naglasak se stavlja na reciklažu kritičnih sirovina. Toliko su dragoceni da baterije, litijum, kobalt, nikl ne treba da bacamo, već da ih recikliramo. Treći element – mi moramo imati uvoz kritičnih sirovina i rad sa partnerima istomišljenicima. Kao što je na primer Kanada. Tu je predlog da se kreira klub za kritične sirovine sa zemljama istomišljenicama da bi znali da postoji pouzdanost u dobijanju pristupa kritičnim sirovinama, a na način koji poštuje standarde zaštite životne sredine i standarde radnika“, naglasila je Fon der Lajen.

Predsednica Komisije je prošle nedelje putovala u Vašington na razgovor za američkim predsednikom Džozefom Bajdenom. Jedna od glavnih tema ovog susreta je bio američki zakon za smanjenje inflacije koji predviđa subvencionisanje američke proizvodnje sa ciljem smanjenja emisije štetnih gasova za 40 odsto.

Međutim, ovo rešenje dozvoljava subvencije i stranim firmama ukoliko presele svoju aktivnost u SAD.

Fon der Lajen je pozdravila ovaj zakon i rekla da je dobro što se radi o ogromnom ulaganju u čiste tehnologije i da je sporazum koji je postigla za Bajdenom „veoma značajan, jer potvrđuje pristup koji električna vozila sa evropskog tržišta imaju na američkom tržištu“.

Fon der Lajen i Bajden su takođe uspostavili dijalog o transparetnosti između dve strane.

„Cilj dijaloga o transparentnosti je da sa obe strane Atlantika bude jasno kako se primenjuju subvencije. Za nas je važno da imamo klauzulu o podudaranju. Ako kompanije razmišljaju o investicijama ili hoće da prebace ulaganje u SAD, da kažu – da nam pokažu šta im se nudi, pa bi mogli da imamo ponudu ovde u EU“, smatra Fon der Lajen.

Ona je rekla i da rade na sporazumu po kome bi kritične sirovine iz EU imale pristup američkom tržištu.

„Dakle, proizvodnja baterija da bude tretirana na način na koji ih tretiraju Kanada i Meksiko, kao da i mi imamo sporazum o slobodnoj trgovini. Treći element je dogovor o transparentnom dijalogu koji se tiče naših ulaganja u industriju čiste tehnologije, jer želimo da udružimo snage u ograničavanju globalnog zagrevanja. Veoma je važno da dve najveće ekonomske sile današnjice idu napred u borbi protiv globalnog zagrevanja“, istakla je ona.

Kina je takođe bila jedna od tema o kojoj je govorila u razgovoru za evropskim dopisnicima u Briselu.

„Sa Kinom ne želimo zavisnost, kao što smo imali sa Rusijom za fosilna goriva, na primer, za kritične sirovine. Zbog toga diverzifikujemo i jačamo lance snabdevanja sa zemljama istomišljenicama. Ali je važno da se zajedno radi na klimatskim promenama. Ono što želimo su jednaki uslovi, pravi pristup za naše kompanije kineskom tržištu, transparentnost u vezi sa subvencijama, vrlo jasna posvećenost poštovanju intelektualne svojine. To su tematski elementi glavnog uklanjanja rizika“, naglasila je predsednica EK.

Fon der Lajen je pomenula i energetsku zajednicu gde su članice zemlje Zapadnog Balkana.

„Dobro je što imamo široku energetsku zajednicu, koja je šira od EU i tu spada i Ukrajina. Prošle godine je Ukrajina čak bila sposobna da pošalje električnu energiju u EU. Sada mi šaljemo Ukrajini struju, ali ova integracija pokazuje da je ovo široko tržište garancija u vreme kriza. Mi imamo veoma sofisticiran sistem koji proverava bezbednost energije u regionima da bi bili sigurni da struja može da teče u oba pravca. U Ukrajini pravimo sve da bi popravili fizičku infrastrukturu koju Rusija stalno ruši“, rekla je Fon der Lajen.

(Tanjug)

