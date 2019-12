Fon der Lajen: Bregzit bez sporazuma više šteti VB nego EU

LONDON – Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen upozorila je danas da će Bregzit bez sporazuma više naškoditi Velikoj Britaniji nego EU.

Ona je na početku debate u Evropskom parlamentu ukazala na opasnost od vremena koje ističe za pregovore, a koja je nastala zbog najave britanskog premijera Borisa Džonsona da donese zakon kojim bi se blokiralo produženje prelaznog perioda, prenosi britanski Gardijan.

Kako je istakla, ostalo je još vrlo malo vremena da se složeni razgovori obistine.

„U slučaju da ne možemo da dođemo do sporazuma do kraja 2020. godine opet ćemo se naći u nezgodnoj situaciji i to bi moglo da nanese štetu našim interesima. Međutim to će više uticati na veliku Britaniju, jer će EU nastaviti da koristi pogodnosti svog jedinstvenog tržišta i sporazume sa našim partnerima“, rekla je fon der Lajen.

Velika Britanija bi trebalo da napusti EU 31. januara 2020. godine, i tada bi trebalo da nastupi takozvani prelazni period koji bi važio do kraja 2020. godine.

Da bi se taj period produžio, Britanija bi trebalo da uloži novi zahtev do jula naredne godine, međutim Džonson je najavio da želi da zakonom blokira mogućnost produženja tog perioda.

(Tanjug)