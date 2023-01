Formiran predmet povodom snimaka nakon nesreće u tunelu Lokve

PODGORICA – Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom objavljenog video snimka na portalima i društvenim mrežama nakon saobraćajne nezgode u tunelu Lokve, na magistralnom putu Berane – Rožaje, u kojoj je poginula jedna osoba, a dve teško povrijeđene.

Više državno tužilaštvo je saopštilo da je policijskim službenicima Odeljenja bezbednosti Berane da prikupe potrebna obaveštenja u vezi ovog događaja.

Tužiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, koji je vršio uviđaj na mestu nezgode naloženo je da nakon pribavljenja nalaza i mišljenja od veštaka medicinske struke, spise predmeta prosledi ovom tužilaštvu.

To iz razloga da bi se ocenilo da li u radnjama pojedinaca sa predmetnog snimka ima elemenata krivičnog dela koja se gone po službenoj dužnosti za koje bi nadležnost zasnovalo ovo tužilaštvo.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić pozvao je ranije danas javnost da se uzdrži od jednostranog tumačenja i zloupotreba tragične situacije koja se sinoć dogodila u tunelu Lokve.

On je apelovao i da se uzme u obzir, kako je rekao, jasno pojašnjenje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

“Uz iskreno žaljenje zbog izgubljenog mladog života, molim javnost da se uzdrži od jednostranog tumačenja i zloupotreba ove tragične situacije i uzme u obzir jasno pojašnjenje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, koja je pružila pomoć povređenima, a nakon nažalost konstatovanog smrtnog ishoda, bila u obavezi da sačeka dežurnog tužioca zbog uviđaja”, napisao je Šćekić na Tviteru.

Na objavljenom snimku čuje se kako okupljeni građani zameraju vozaču beranske Hitne pomoći što ne preveze do bolnice osobu koja je u udesu preminula na licu mesta.

Iz Hitne pomoći su saopštili da je zbog pritiska okupljenih, policija vozila preminulog do bolnice, te da to nije praksa. Oni su objasnili da je mladić bio mrtav na licu mesta i da u tim slučajevima preminuli ostaje do dolaska ekipe za uviđaj i nadležnog tužioca.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.