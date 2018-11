Francuski mediji Tačiju: Zašto ste razbesneli Srbe i izazvali rezerve NATO-a?

Kosovski predsednik Hašim Tači izjavio je u Parizu da kao rezultat razgovora o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije neće doći do podele Kosova, niti će biti formirana nova Republika Srpska.

Prethodno je u intervjuu za francuske medije poručio da je on „predsednik suverene zemlje“ i da „niko u Srbiji ne može da stavi veto“ na formiranje kosovske vojske.

„Neće biti podele, niti zajednice sa izvršnim ovlašćenjima što podrazumeva stvaranje Republike Srpske na Kosovu. Rezultat dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije treba da bude potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma. Prva tačka sporazuma će uključiti međusobno priznanje Kosova i Srbije“, rekao je Tači na konferenciji za novinare u Parizu.

On navodi da bez međusobnog priznanja ne može biti ni normalizacije odnosa, prenosi Tanjug, pozivajući se na RTK 2.

„Kosovo ima tri cilja koja želi da postigne dijalogom sa Srbijom i to su međusobno priznanje, zamena Rezolucije 1244 i učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije“, dodao je on.

Tači se osvrnuo i na odluku Srpske liste da u Skupštini Kosova deluje kao opozicija, navodeći da ona nije korisna ni za Kosovo, ni za Srbe, ali da je istovremeno taj potez uzdrmao i funkcionisanje institucija, pre svega vlade, koja sada mora zvanično da potvrdi da li ima ili nema većinu.

Francuska televizija „Frans 24“ objavila je intervju koji je Tači dao za AFP, a u kojem je izneo tvrdnju da „revidirana granica između Kosova i Srbije neće biti povučena duž etničkih linija“.

„Kosovo će ostati multietničko, kao i Srbija. Neće biti nikakvog premeštanja stanovništva. Region će biti bezbedniji zahvaljujući ovom sporazumu“, rekao je Tači.

U vezi sa nedavnom odlukom prištinskih vlasti da formiraju sopstvenu vojsku, a koja je prema navodima francuskih medija, izazvala bes srpske manjine, Srbije, kao i „ozbiljne rezerve NATO-a“, Tači je poručio da je on „predsednik suverene zemlje“ i da će „oružane snage Kosova biti stvorene“.

„To je gotova stvar. Niko u Srbiji ne može da stavi veto na to, svidelo im se to ili ne. Sve što ćemo učiniti biće po ustavu i zakonu. To će biti postepeni proces u koordinaciji sa našim partnerima u NATO-u i SAD“, rekao je Tači.

On je izneo tvrdnju da se radi o „novoj vojsci, mirnoj, multietničkoj, sa više od 10 odsto pripadnika iz redova manjina“.

U međuvremenu je televizija „Klan Kosova“ prenela da je Tači rekao da nema zakazan bilateralni sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Parizu, gde će obojica, na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona, prisustvovati obeležavanju 100. godišnjice primirja kojim je okončan Prvi svetski rat.