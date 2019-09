Gajser: Afera Reket dokaz da je pravosuđe u MK talac vlasti

BLED – Novinar italijanskog lista La Verita Laris Gajser, koji je obelodanio snimke razgovora sad već optuženih u aferi “Reket” u Severnoj Makedoniji kaže da poseduje još materijala i da će nove pojedinosti objaviti ukoliko makedonski istražni organi ne završe svoj posao.

Gajser je za Tanjug rekao da je materijale koji dokazuju aferu objavio tek nakon što je dobio potvrdu da ih poseduje i makedonsko tužilaštvo i da postoji sumnja da ih uništava.

“Bio sam protiv objavljivanja ovih informacija, kojima smo raspolagali, sve dok se nisam uverio da isti materijal poseduje i pravosudni sistem u Severnoj Makedoniji. Tada smo, u La Verita, odlučili da ih objavimo kako bismo pokazali da pravni sistem tamo ništa ne radi i da verovatno brišu dokaze“, istakao je Gajser, koji je, verovcatno i zahvaljujući ulozi u razotkrivanju afere Reket dobio poziv za učešće na Bledskom strateškom forumu.

Na pitanje kako je uopšte došao do snimaka kompromitujućih razgovora, on navodi da to može da zahvali širokoj mreži kontakata, koje je stekao u Makedoniji, ali da svoj izvor ne može i ne želi da otkrije:

“Dobio sam materijale od izvoru koji je deo makedonske administracije”, tvrdi Gajser.

A na opasku da je ova afera, svakako na štetu aktuelne makedonske vlade premijera Zorana Zaeva, veoma slična aferi prisluškivanih razgovora koji su teretili bivšeg premijera Nikolu Gruevskog, a koju je obelodanio upravo Zaev, on ističe da je razlika ova dva slučaja značajna:

„Razlika je u tome što mi objavljujemo dokaze koje smo dobili iznutra, iz sistema Makedonije, od ljudi koji su deo tog sistema, dok je u vreme Gruevskog reč bila o međunarodnom slučaju, masovnom prisluškivanju obaveštajnih službi u Makedoniji koji su dali materijale Zaevu da objavi u javnost“, objašnjava novinar La Veritas.

Gajser navodi i da poseduje još materijala vezanog za slučaj Reket, ali da u ovom trenutku ne može da ih objavi, jer, pored ostalog, strahuje za bezbednost svog izvora.

„Objavljivanje materijala koji pokazuje kako su sistem i pravosuđe zaglavljeni u korupciji u Makedoniji sigurno će dovesti u opasnost neke živote”, kaže Gajser.

Prema njegovim rečima, do sada je objavljeno dovoljno materijala koji može da pomogne da se nastavi istraga kako bi se došlo do konačnog rešenja.

“Ako to ne bude bilo dovoljno, mi imamo još materijala koje ćemo objaviti“, kaže Gajser.

Na pitanje o motivima za objavljivanje kompomitujućeg materijala, Gajser kaže da je želeo da pokaže da vladavina prava i demokratija ne funkcionišu u Severnoj Makedoniji, te da je to posledica aktuelne vlasti, koja, kako navodi, celu zemlju drži kao taoca.

Podseća da je „La verita“ mesec dana pre objavljivanja razgovora u slučaju Reket objavila da je generalni sekretar makedonske vlade Dragan Raškovski pokušavao da manipuliše jednim međunarodnim tenderom.

“Dan kasnije, makedonski premijer je to potvrdio i izvinio se italijanskom narodu i italijanskim vlastima“, podseća Gajser i pita – da li može da se zamisli da je neko priznao nelegalnu aktivnost u međunarodnom tenderu, a da se premijer u njegovo ime izvinio drugoj državi zbog toga.

“To je moguće samo na Balkanu”, kaže Gajser.

Komentarišući odsustvo reakcije EU povom slučaja Reket, Gajser je naveo da EU neće reagovati u ovom trenutku.

„Prvo zato što je situacija veoma komplikovana, a sa druge strane zato što Mogerini i Junker završavaju mandat, pa će se čekati njihovi naslednici da se bave ovim pitanjem“, zaključuje Gajser.

(Tanjug)