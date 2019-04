Ganc: Mogli bismo i s Netanjahuom, pod određenim uslovima

JERUSALIM – Jedan od lidera „plavo-bele“ koalicije Beni Ganc, a koja je glavni rival Benjaminu Netanjahuu na narednim izborima, spreman je da se pridruži vladi koju bi Netanjahu predvodio do optužnice za korupciju sa kojom se suočava izraelski premijer i još uz uslov da u vlrekao u privatnom razgovoru, koji je emitovao Kanal izraelski Kanal 13, a preneo „Džeruzalem post“.

Dodao je, međutim, da ne bi mogao da sedi u vladi s Netanjahuom nakon njegovog saslušanja i ako bude optužen.

„To bi bilo suludo“, poručio je Ganc.

Kaže i da, ukoliko bi Netanjahu pobedio na izborima i nedelju dana kasnije američki predsednik saopštio svoj plan, a narod Izraela gledao u njega (Ganca) s molbom da pomogne, jer u suprotnom desničari mogu ubiti poslednju šansu za mir, u tom bi slučaju, kazao je Ganc, stao uz Netanjahua.

On, inače, smatra da bi Netanjahu trebalo da se povuče na dva meseca dok se saslušanje ne završi, te dodaje da bi se mogao napraviti i neki „aranžman“, ostavljajući mogućnost da on bude premijer za to vreme.

Ovo je treći put da su snimci privatnih razgovora Ganca izašli u javnost i izraelske medije, što negativno utiče na njegovu kampanju

Na konferenciji za štampu povodom ovih snimaka Gancov koalicioni partner Jair Lapid rekao je da neće tražiti „krticu“ u svojim redovima, jer kaže da oni nemaju šta da kriju.

Koalicija „plavo i belo“ predstavila je i novi propagandni spot za kampanju u kojem se podseća kako je Netanjahu u kampanji 1997. poručio da ono što se ne postiže u prvom mandatu, može biti učinjeno u drugom, ali više od toga nije potrebno.

U završnici izborne kampanje pred izbore koji su zakazani za 9. april, prema ispitivanju javnog mnjenja koje su preneli izraelski mediji, Likud i „plavo bela“ koalicija su prilično izjednačeni, s tim što analitičari ipak daju blagu prednost savezu čiji je jedan od lidera Beni Ganc.

(Tanjug)