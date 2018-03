Gde vam je bila solidarnost kada ste bombardovali Srbiju?

Situacija oko trovanja bivšeg obaveštajca Sergeja Skripalja nikome nije jasna, dok optužbe na račun Rusije uopšte ne zabrinjavaju vlasti zemlje, jer ih je bilo i previše, odgovorio je na brifingu direktor odseka za pitanja neširenja i kontrolu naoružanja Rusije Vladimir Jermakov na optužbe predstavnika američke ambasade.

„Napadate, napadate i samo napadate kolegu iz Britanije i u ovom formatu, na ovom forumu, umesto da pokažete hrabrost kojoj smo se nadali u 21. veku. Ruska Federacija nastavlja svoju taktiku, negirajući svoju odgovornost, skrećući pažnju i šireći dezinformacije“, rekao je predstavnik Ambasade Sjedinjenih Američkih Država na brifingu za akreditovane ambasadore u Moskvi.

Predstavnik Ambasade je izjavio da se SAD solidarišu sa Velikom Britanijom u „slučaju Skripalj“.

„Rusija će odgovarati za sve njene nezakonite akcije“, završio je svoj govor predstavnik Ambasade SAD. Ni šef diplomatske misije SAD ni ambasador Velike Britanije nisu prisustvovali brifingu.

Jermakov se zapitao — koju bi ocenu dali američki advokati za nastup diplomatskog predstavnika, dodavši da se niko u Stejt departmentu ne bi usudio da se njemu tako obrati.

„Verovatno imate neki zadatak iz Vašingtona, i tako svi ispunjavaju svoju misiju“, izjavio je Jermakov.

„Što se tiče solidarnosti, voleo bih da ste izrazili solidarnost sa srpskim narodom koji je stradao u NATO bombardovanju“, naveo je Jermakov. On je podvukao da događaji u Solsberiju nikome nisu jasni.

Ruski diplomata je izjavio da je solidarnost sa partnerima iz NATO-a u redu.

„Optužujete Rusiju? Toliko smo optužaba od vas čuli, iskreno da kažem, više nas ni ne dotiču. Želimo da istražujemo to što se desilo u Solsberiju — hajde to da uradimo. To je solidarnost“, rekao je on.

On je pozvao da se otkriju informacije o događaju.

Diplomata je podsetio da u Velikoj Britaniji svuda postoje kamere.

„Sve ste zabeležili. Podelite informacije — pomoći ćemo vam u istrazi“, naveo je Jermakov.

On je podsetio i na situaciju sa obaranjem malezijskog „boinga“ u julu 2015. godine.

„Vi u SAD imate zabeležene podatke o tome ko je oborio ’boing‘… Apsolutno ste sve zabeležili, tamo je bio vaš satelit. Stalno ćutite o tome. Istraga se našla u ćorsokaku, i Rusiju opet nisu pozvali. Ponavljam — optužili su Rusiju pre nego što je ’boing‘ pao. To je svima jasno“, rekao je Jermakov.

