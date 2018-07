General iranskih specijalaca: Ako Tramp preti, nek preti meni

TEHERAN – General specijalnih jedinica iranske Revolucionarne garde Kasem Solejmani danas je izjavio da bi američki predsednik Donald Tramp trebalo da se obrati njemu kada preti Iranu.

„Moja je vojna dužnost da odgovorim na Trampove pretnje… Ako hoće da govori pretećim jezikom… trebalo bi da se obrati meni, a ne predsedniku (Irana) Hasanu Rohaniju“, rekao je Solejmani u gradu Hamedanu, izvestio je Klub mladih novinara Irana, prenosi Rojters.

Iran je prethodno odbacio Trampovo upozorenje da Teheran, kada preti SAD, rizikuje da se suoči sa „posledicama kakve je samo nekolicina pretrpela kroz istoriju“.

Kako agencija navodi, televizija Al Alam, na arapskom jeziku, izvestila je da je Solejmani takođe kazao da Crveno more nije bezbedno zbog prisustva američkih jedinica u tom području.

„Crveno more, koje je bilo bezbedno, to više nije sa prisustvom Amerike… Tramp bi trebalo da zna da smo mi nacija mučeništva, a mi smo tu i čekamo ga (Trampa)“, rekao je on.

Crveno more jedna je od najvažnijih trgovinskih ruta u svetu za tankere sa naftom.

(Tanjug)