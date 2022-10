Gervala-Svarc trazi zamrzavanje pristupnih pregovora Srbije

BEČ – Ministarka spoljnih poslova privremenih institucija u Prištini Donika Gervala-Švarc zatražila je u Beču zamrzavanje statusa kandidata i pristupne pregovore EU sa Srbijom.

„Srbija danas pokazuje da nema interes da uđe u EU, pa je logični zaključak da se zamrzne status kandidata i time i sredstva koja su s njim povezana“, rekla je Gervala-Švarc austrijskoj agenciji APA.

Drugi korak EU, smatra onqa, mogao bi biti da se uvedu sankcije protiv srpskih oligarha, koji posluju sa ruskim oligarsima u oblasti energetike.

„Nije u redu da jedna evropska zemlja kao što je Srbija usred Evrope kao jedina finansijski podržava i nagrađuje one koji vode rat protiv Ukrajine“, rekla je Gervala-Švarc.

Ona je ocenila da je rat u Ukrajini promenio situaciju na Zapadnom Balkanu.

„Dok mi svi gledamo kako se može zaustaviti rat, kako možemo pokazati solidarnost i to ne samo verbalno, već i ekonomski i politički slabiti Vladimira Putina, među nama na Zapadnom Balkanu postoji jedan koji to ne čini i to je na žalost naš severni sused Srbija“, rekla je Gervala-Švarc.

Ona je prebacila EU da premalo čini i ukazala da je Unija već 1990-tih pokušala konflikt na Balkanu da posmatra uvek sa strane, kako bi bilo što lakše probleme ignorisati i ne videti, ali problemi, koji se ne rešavaju, postaju samo veći.

Prema njenim rečima potrebna je „veoma jasna strategija“ kako proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine može biti okončan.

„Nije više dovoljno govoriti – deco sedite najpre i ne svađajte se, već je potrebna jasna poruka na stolu, i ne može biti drugog ishoda dijaloga od međusobnog priznanja“, rekla je Gervala-Švarc.

Ukazala je da nije opasnost samo dalja blokada u konfliktu u vezi Kosova, već da bi destabilizacija mogla da se proširi na BiH i Crnu Goru.

Gervala-Švarc je rekla da zbog toga nema mesta „razumevanju za predsednika Srbije Aleksandra Vučića“.

„To što postoji velika zavisnost Srbije od Rusije je na prvom mestu krivica predsednika“, dodala je ona.

U vezi dijaloga nije optimistična, tvrdeći da Srbija nije pouzdan pregovarački partner.

„Priština u Brisel ide kako bi postigla rezultate, ali kada na drugoj strani sedi neko ko želi samo da izvuče ono što mu odgovara, a ništa drugo ne implementira, onda se mora postaviti pitanje da li dijalog ima smisla“, poručila je ona.

Ponovila je i stav Prištine da želi do kraja godine da podnese zahtev za pristup EU, i izrazila je uverenje da je po pitanju demokratije i vladavine prava, ljudskih i manjinskih prava Kosovo dobro pripremljeno za to.

Gervala-Švarc ne vidi prepreku u činjenici da pet članica EU ne priznaje Kosovo.

„Gde je želja tu je i put“, rekla je ona.

Upitana za Evropsku političku zajednicu, Gervala Švarc je kazala da Priština još nema dovoljno informacija da bi imala jasan stav o tome, ali dodaje da bi bio pogrešan pristup ako bi to bilo neko predvorje kako bi se držala distanca između EU i kandidata.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.