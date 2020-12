Gintsburg: Do jeseni 2021. biće vakcinisano 80 odsto Rusa

MOSKVA – Očekujemo da će do jeseni 2021. godine biti vakcinisano i do 80 odsto stanovništva Rusije, izjavio je za TV Rusija 1 direktor Nacionalnog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Aleksandar Gincburg.

„Ukoliko za domaće potrebe proizvedemo pet do šest miliona doza vakcine mesečno, a to je sasvim realistična prognoza, do kraja jeseni iduće godine bi trebalo da vakcinišemo između 70 i 80 odsto našeg stanovništva. Tako ćemo epidemiju staviti pod kontrolu“, izjavio je Gintcurg, preneo je TAS S.

(Tanjug)

