Girenko: Eksplozije na Severnom toku napad međunarodnih terorista

VAŠINGTON – Rusija veruje da su eksplozije na gasovodima Severni tok bili napadi međunarodnih terorista i SAD bi barem trebalo da pokušaju da dokažu da nisu umešane u uništavanje gasovoda, izjavio je portparol ruske ambasade u SAD Igor Girenko.

Girenko je u sredu rekao da se ti incidenti kvalifikuju kao akt međunarodnog terorizma, koji zahteva sveobuhvatnu i nezavisnu istragu.

„Ne bi škodilo da SAD, koje polažu pravo na monopol na istinu, pređu sa praznih optužbi upućenih nama na stvar o kojoj je reč i barem pokušaju da dokažu da nisu umešane u uništavanje gasovoda“, naveo je Girenko.

On je ukazao na neobuzdanu reakciju portparola američkog Stejt departmenta Neda Prajsa na pitanje novinara o tome šta bi administracija mislila o uključivanju UN u istragu sabotaže u Baltičkom moru, preneo je TAS S.

Girenko je istakao da vlada SAD i američki mediji potpuno zanemaruju tu temu pošto je američki istraživački novinar Simor Herš objavio prošle sedmice na svom blogu da su američki marinci, po naređenju predsednika Džozefa Bajdena, postavili eksploziv ispod gasovoda Severni tok 1 i 2 u junu prošle godine tokom vežbe NATO-a, a da su ga zatim aktivirali Norvežani u septembru.

„Ruska strana neće dozvoliti da se umanji važnost situacije sa eksplozijama na kritičnoj energetskoj infrastrukturi, posebno s obzirom na to da nema informacija o nekoliko nedetoniranih eksploziva koji su očigledno ostali na morskom dnu“, rekao je Girenko.

Prajs je rekao u sredu na konferenciji za novinare da SAD nemaju nikakve veze sa eksplozijama gasovoda Severni tok 1 i 2 i da su spremne da to ponove na sastanku Saveta bezbednosti UN.

Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće Adrijen Votson rekla je za TAS S da je priča koju je izneo Herš potpuno lažna i potpuna fikcija.

(Tanjug)

