Gnev i očaj Amerike: pištolji umesto penkala (video)

Vrednosti koje su SAD zastupale u ranijim vremenima — liberalizam, sloboda, demokratija, otvorenost društva — danas su poremećene i agresija u tamošnjem društvu je reakcija na sve te poremećaje i propast tih vrednosti.

Sugestija američkog predsednika Donalda Trampa da bi naoružavanje nastavnika moglo da pomogne u sprečavanju masakra, poput prošlonedeljnog u školi na Floridi, kad je ubijeno 17 učenika, prema mišljenju vojnog istoričara Bojana Dimitrijevića stanje je očaja i nemogućnosti suprotstavljanja problemu iznenadnih pucnjava po školama i drugim institucijama društva u Americi koje čine ljudi koji su očigledno psihički nestabilni, a u dodiru sa oružjima koje slobodno prodaju u Americi.

Društvo prepuno baruta

Tramp je podržao takvu ideju tokom susreta u Beloj kući sa učenicima koji su preživeli pucnjavu, prenosi Rojters.

„Kad biste imali nastavnika koji je vešt i obučen sa oružjem, to bi moglo da okonča napad vrlo brzo“, kazao je američki predsednik, priznajući da bi takva ideja izazvala kontroverze.

„Naravno da je iluzorno očekivati da će učitelji i nastavnici u Americi dobiti status nekakvih službenih lica i biti naoružani, ali ovo sve u svemu govori da je u ovom trenutku američko društvo nemoćno da se suprotstavi takvim incidentima“, ukazuje Dimitrijević za Sputnjik.

To je veliki problem, jer je to, sa jedne strane, društvo poremećenih vrednosti, a sa druge strane, dostupnost oružja je već karakteristika SAD, pa sve to, prema Dimitrijevićevom mišljenju, dovodi do mogućnosti da su takvi incidenti nepredvidivi i, kao što vidimo, veoma česti.

„Tako da naoružavanje nastavnika i pretvaranje njih u nekakve šerife to svakako neće zaustaviti. Verovatno je da je jedino rešenje za nekakav put prema nekoj redefiniciji društvenih vrednosti u Americi jača kontrola ljudi, odnosno učenika u ovom slučaju, nešto što bi moglo da bude rešenje i izlaz iz ove i ovako prilično loše situacije po javnu bezbednost u SAD“, smatra Dimitrijević.

Takva situacija, posebno ističe Dimitrijević, takođe svedoči o činjenici da su one vrednosti koje su SAD zastupale u ranijim vremenima —liberalizam, sloboda, demokratija, otvorenost društva — danas poremećene i da je ovo što se sad dešava prosto reakcija na sve te poremećaje i propast tih vrednosti.

Amerika je militarizovano društvo, konstatuje i istoričar Aleksandar Raković, jer ljudi tamo imaju pravo da nose oružje komotnije nego što je to slučaj u Evropi.

Pištolji umesto penkala

„S tim u vezi ta Trampova izjava može da bude na tragu militarizacije američkog društva, ali je u svakom slučaju potpuno pogrešno sugerisati da učitelji i nastavnici na časove dolaze naoružani. Zamislite školu u koju 50 ili 100 nastavnika dnevno dolazi sa oružjem. Dakle, to nema veze ni sa kakvim slobodama, sa ljudskim pravima“, napominje Raković za Sputnjik.

Ukoliko je to tako onda se pokazuje da je bezbednost američkog društva ozbiljno narušena i da Amerika može da pronađe bolji način da sredi prilike u svom društvu, da se obračuna sa agresijom i gnevom koji postoji kod dela omladine, naglašava Raković, ali ne tako što će dalje naoružavati ljude i što bi, kako je Tramp to rekao, dovelo do naoružavanja nastavnika u školama.

„Potpuno besmisleno, čak možemo da kažemo da je van pameti, da se na primer sednica nastavničkog veća bilo koje škole u Americi odvija pod oružjem. Nije to ni Bejrut u prethodnim decenijama, nije to ni neki grad u Siriji i Iraku, to su SAD i treba biti mnogo oprezniji. Pa i američki predsednik kad daje takve izjave koje su potpuno neoprezne i čak nepametne“, kategoričan je Raković.

SAD će morati da nađu neki način da sprovedu kontrolu naoružavanja, a na njima je da vide koji je to način, zaključuje Raković, a ono što je izvesno jeste da kod omladine postoji gnev i da se ovakvi slučajevi dešavaju na svakih nekoliko meseci, pa treba odgovoriti zbog čega američka omladina ili deo nje u sebi gaji toliko gneva i takvu agresiju.

(Sputnjik)