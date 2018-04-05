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Gori bolnica u Istanbulu (video)

V. B.

Zgrade u blizini bolnice u zapadnom delu Istanbula su evakuisane, a vatrogasci pokušavaju da lokalizuju požar, prenela je agencija Rojters.

Izveštaja o eventualnim žrtvama i povređenima, zasad, nema.

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(Tanjug)

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