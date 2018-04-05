Gori bolnica u Istanbulu (video)
Zgrade u blizini bolnice u zapadnom delu Istanbula su evakuisane, a vatrogasci pokušavaju da lokalizuju požar, prenela je agencija Rojters.
Taksim İlk Yardım Hastanesinde yangın çıkalı birkaç dakika oldu.
Temennimiz sivillerin tamamının önceden boşaltılmış olması. pic.twitter.com/km1j3CqF5i
— Kaç Saat Oldu (@KacSaatOlduTR) April 5, 2018
Izveštaja o eventualnim žrtvama i povređenima, zasad, nema.
#112 #ibb #155trafik #radyotrafik Ambulanslar yetişemiyor insanlar yollarda ambulans bekliyor pic.twitter.com/gUBpDpAc2D
— Hakan Danışment (@HakanDanisment) April 5, 2018
Slični tekstovi
#hastane #yangin allah yardım etsin pic.twitter.com/RHQTaFhCjg
— Hakan Danışment (@HakanDanisment) April 5, 2018
(Tanjug)