Gori Kalifornija: Ima mrtvih, uništeno na hiljade objekata, evakuisan Malibu (video)

Najmanje pet ljudi je stradalo u požaru koji besne širom Kalifornije. Evakuisano je 157.000 ljudi, rekao je Mark Gilarduči, direktor Kancelarije guvernera te američke savezne države za vanredne situacije.

#BREAKING #Campfire has now jumped Highway 99 at Neal Rd. West of #Paradise Road closed in both directions, fire crews on scene. #abc7now pic.twitter.com/S4LGIQyYWo

