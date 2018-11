Gradjani Madagaskara danas birali predsednika

Gradjani Madagaskara danas su glasali o svom novom predsedniku čiji je zadatak da tu ostrvsku zemlju izvede iz hroničnog siromaštva i korupcije, a rezultati izbora očekuju se do 14. novembra.

Oko 10 miliona birača biralo je medju 36 kandidata koji su u kampanji bez izuzetka obećavali poboljšanje ekonomskog stanja, nova radna mesta i iskorenjivanje korupcije.

Medjutim, analitičari smatraju da su male šanse za drastične promene pošto su tri favorita u predsedničkoj trci dobro poznata lica u politici Madagaskara, ostrva kraj jugoistoka Afrike.

Zbog velikog broja učesnika izgledan je drugi krug izbora, zakazan za 19. decembar.

Najveće šanse imaju tri bivša predsednika – Mark Ravalomanana koji je vladao od 2002. do 2009. godine, Andri Radzuelina, lider od 2009. do 2013. godine i Eri Radzaunarimampianina, koji je bio na čelu zemlje od 2013. do 2018. godine.

Madagaskar je jedna od najsiromašnijih zemalja sveta, čijih 76 odsto od 25 miliona stanovnika, po podacima Svetske banke, živi u esktremnom siromaštvu.

(Beta)