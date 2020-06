Gradonačelnik kleknuo i zaplakao pored kovčega Džordža Flojda (foto)

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej kleknuo je i zaplakao pored kovčega Džordža Flojda na početku komemoracije Afroamerikancu koji je preminuo nakon što mu je tokom privođenja policajac skoro devet minuta klečao na vratu, prenosi CNN.

#jacobfrey mayor of #Minneapolis crying in front of #GeorgeFlyod's coffin pic.twitter.com/kAq5LGrsBJ

— Olivier Jorba (@OlivierJorba) June 4, 2020