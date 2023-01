Gradonačelnik Nujorka: 14. januar Dan Tesline naučne fondacije

NJUJORK – Gradonačelnik Njujorka Erik Adams izdao je Proklamaciju kojom je 14. januar proglasio za Dan Tesline naučne fondacije i naglasio da Fondaciju “posvećenu očuvanju zaostavštine brilijantnog srpsko američkog naučnika koji je emigrirao u Njujork 1884. godine i postao međunarodno priznat po revolucionarnim dostignućima u proizvodnji prenosa i primene električne energije”, vidi kao saveznika u misiji razvoja Njujorka.

“Tesla je svojim revolcionarnim otkrićima napravio istoriju i poboljšao kvalitet života za generacije ljudi širom sveta”, naveo je Adams u Proklamaciji pročitanoj na 10. Međunarodnoj konferenciji posvećenoj Nikoli Tesli, održanoj u Hotelu NJujorker, gde je Tesla umro na Božić pre tačno osam decenija, a koju je otvorio ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić.

Gradnonačelnik Adams podsetio je da je Njujork oduvek bio globalni centar kreativnosti i naveo da je njegova administracija posvećena jačanju grada, stvaranju održive zelene ekonomije zasnovane na tehnologiji spremnoj da dogovori na izazove 21. veka i to kroz ulaganja u nauku, tehnologiju, obrazovanje, izgradnju istraživačkih centara, što je razlog, zašto TNF koju je u Filadelfiji osnovao NIkola Lončar savezniki u misiji kojom želi da osnaži nove i etablirane pronalazače.

Podsetivši na mnoge izume i patente, kojih je, kako je naveo u SAD bilo više od 100, i između ostalog na to da je Tesla razvio prvu hidrocentralu puštenu u rad na Nijagarinim vodopadima, Adams je naglasio da mu je zadovoljstvo da se pridruži godišnjoj konferenciji i dodeli nagrada Tesla Spriti u čast “genijalnog Lončarovog imenjaka” i priznanja za dostignuća pojedinca koji su primer Tesline genijalnosti i posvećenosti podsticanju pozitivnih promena.

“Teslina zaostavština i inspiracija opstaju u srcima i umovima savremenih vizionara čije će kreacije bez sumnje oblikovati budućnost našeg velikog grada. Stoga, ja Eric Adams gradonačelnik Grada Njujorka ovim proglašavam subotu, 14. januar 2023, u gradu Njujorku kao Dan Tesle naučne fondacije”, naveo je Adams, što je kako je Lončar reako za Tanjug prvi korak ka velikom cilju – “prvo Proklamacija pa postavljanje spomenika u Brajant parku, pa onda bratimljenje Beogrda i Njujorka”.

Ambasador Đurić govorio je o Tesli kao sponi između Srba i Amerikanaca i značaju rada Tesline naučne fondacije za promociju Tesle kao naučnika, ali i čitavog srpskog naroda i naše dijaspore.

Takođe, izrazio je nadu da će Grad Njujork doneti odluku o postavljanju spomenika Tesli u Brajant parku i pozvao srpske iseljenike u SAD da uzmu učešće na Konferenciji srpske dijaspore u SAD koju Ambasada organizuje sa Eparhijom istočno-američkom 18. februara u Vasingtonu.

Na Konferenciji koja je imala tri dela, govorila je i profesorka Kolumbija univerziteta Gordana Vunjak Novaković, kreativni ambasador u kabinetu predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić, a koja je za inovativni doprinos u biomedicini bila finalistkinja prestižne Evropske nagrade za pronalazače za 2021. godinu.

Konferencija je bila prilika da se predstave ljudi koji rade u Teslinim klubovima kao i oni koji su u prethodnoj godini učinili nešto značajno na promociji Teslinog dela.

Tokom protekle godine samo u SAD otvorena su četiri nova kluba u Vašingtonu, San Dijegu, Detoroitu i Čikagu, kao i jedan u Banjaluci, a krajem januara zvanično će početi da radi i klub u Kampali u Ugandi, a očekuje se i formiranje kluba u Budimpešti.

Skup održan uz podršku Generalnog konzulata u Njujorku bio je prilika i za dodelu nagrada TNF Tesla Spirit Awards a za 2022. dobili su ih gradonačelnik Njujorka za podršku Teslinog dela, menadžment Njujorkera za 10 godina uspešne saradnje, vajar Sten Vats, predsednik Matice Srpske Dragan Stanić kao i brojni zasluzni pojedinci.

Novinarka agencije Tanjug Aleksandra Otasevic Tesla Spirit Avard dobila je za niz tekstova kojim je promovisala delo Nikole Tesle, a Rada Komazec iz prištinskog Jedinstva za najbolju sveobuhvatnu reportazu od potoka Vaganca na kojem se igrao kao dečak do slapova Nijagare.

Nagradu za životno delo dobio je Mark Sajfer, Teslin biograf, koji je doktorirao na temu „Teslini patenti i život“ koji je podsetio da je bio jedan od onih koji su se zalagali u UN da 10. jul Dan Teslinog rođenja postane Međunarodni dan uz ocenu da bi to ujedinilo svet.

Sajfer je kao ključni govornik, podsetio i na brojne naučne čnjenice o Teslinom stvaralaštvu ugledu koji je imao, kao i na to da je decenijama kasnije inspirisao mnoge od Ilona Maska do Stivena Spilberga.

Među učesnicima bili su profesori Vladimir Cmiljanović iz Bazela, i Vladimir Vuletić sa Univerziteta MIT … skupu se obratio i direktor jedine Tesline preostale laboratorije TSCW na Long Ajlendu Mark Alesi.

Konferencija je bila prilika da se u malom „Teslinom muzeju” u Njujorkeru, gde je Tesla proveo poslednjih deset godina, a za koji se TNF ”izborila” otkrije i Vatsova skulptura koja bi trebalo da krasi Brajant park, u kojem je Tesla voleo da provodi vreme, a na čijem se jugozapadnom delu nalazi “Nikola Tesla corner”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.