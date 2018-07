Grčka opozicija: Vlada nije zaštitila ljude, još je arogantna

ATINA – Grčka opozicija optužila je danas vladu za aroganciju i neuspeh da zaštiti živote ljudi u požaru koji je opustošio grad Mati.

Glavna opoziciona partija Nova demokratija kritikovala je vladu jer se, kaže, od nje nije čula nijedna reč izvinjenja.

Ministar za zaštitu civila Nikos Toskas izjavio je na konferenciji za novinare da vlada sumnja da je požar bio podmetnut, dok se Vlada brani time da nije bilo vremena za evakuaciju ljudi jer se požar širio veoma brzo, preneo je Rojters.

U međuvremenu, premijer Grčke Aleksis Cipras se nije pojavljivao u javnosti od utorka, kada je proglasio trodnevnu žalost.

Jedna stanovnica Matija kaže da su bili ostavljeni da izgore kao miševi.

„Niko nije došao da se izvini, da podnese ostavku, niko“, izjavila je ona.

Toskas je, međutim, rekao da je ponudio Ciprasu ostavku, ali da je on nije prihvatio rekavši da je vreme da se bori.

Fofi Genimata, koja predvodi socijalističku aprtiju PASOK izjavila je da vlada snosni veliku političku odgovornost.

„Zašto nisu zaštitili ljude sprovođenjem plana za organizovnau evakuaciju u područjima koja su bila ugrožena? Ostavili su ljude da bespomoćno gore“, izjavila je ona.

Grčki ministar odbrane Panos Kamenos posetio je Mati i rekao da je ilegalna gradnja doprinela jednom od najgorih požara koji je pogodio Grčku.

Gradnja između područja sa drvećem je zločin, koji je blokirao puteve za spasavanje, ocenio je ministar, kojeg su, međutim dočekali besni građani, tvrdeći da su ih „ostavili na milost Bogu“.

Jedan stanovnik Matija je rekao za BBC da je pokušao da dođe do vatrogasne stanice da zatraži pomoć, ali da vatogasci nisu ni znali da je izbio požar, dok je drugi ispričao da je ljudima savetovano da zarone u more, ali većina su bili stariji ljudi koji nisu mogli ni da stigun do mora.

Kamenos je odbacio optužbe da vlada nije uspela da zaštiti građane, optuživši meštane da su gradili kuće bez dozvole, te da je reč o „zločinu iz prošlosti“.

„Oni su okupirali obalu bez pravila“, rekao je Kamenos.

Vlada je najavila mere pomoći, među kojima i 10.000 evra jednokratne pomoći i zaposlenje u javnom sketoru za supružnike i bliske rođake žrtava.

Mnogi, međutim, smatraju da to nije dovoljno i žele da vlasti preuzmu odgovornost za ovu tragediju.

