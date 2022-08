Grenel: Zabrinut sam sto je Aljbin Kurti odbio sve predloge

VAŠINGTON – Totalni kolaps razgovora u Briselu – tako je bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel ocenio poslednju rundu dijaloga na najvišem nivou, uz ocenu da je zabrinut što je Aljbin Kurti odbio sve predloge.

Bilo je teško da gledamo ono juče, rekao je Grenel, i podsetio da je prethodna američka administracija insistirala na ekonomskoj saradnji i razvoju.

„Posle ekonomskog sporazuma i vizije Donalda Trampa da se zaustave svi politički pregovori, koji 20 i viša godina ne proizvode ništa, ekonomski razvoj bi doveo do poslova za mlade, investicije sa zapada… A, pogledajte ove pregovore“, rekao je Grenel na onlajn pres konferenciji.

Kako je rekao, „kolaps“ pregovora u Brislu je frustrirajući.

„Prilično smo uvreni da Bajednova administracija ne radi dovoljno“, dodao je Grenel i izrazio žaljenje što niko od viših zvaničika Bele kuće nije bio u Briselu.

Ocenio je i da Evropljani ne mogu da se bore ni sa ratom u Ukrajini i da je evropljanima potrebna američka pomoć.

„Američko liderstvo je važno na Balkanu. Zabrinut sam što je Aljbin Kurti odbio sve predloge. On jeste snažan pegovarač, ali mora i da dođe sa nekom idejom. Pregovori nisu jednosmerna ulica“, rekao je Grenel.

Kurti, naglašava, mora da izađe sa kompromisom, da bi EU izašla sa viznom liberalizacijom, ali on ima pravo što je skeptičan, jer toliko godina EU nije ispunila svoje obećanje.

„Kada bi EU to ispunila, to bi bio bolju put, koji bi vodio ka novom koraku, a ne kao sada da se vodi „lažan“ proces, jer to nije fer prema građanima“, rekao je Grenel.

Kada je reč o registarskim tablicama, Grenel ocenjuje da je do konflikta došlo zato što je Kurti hteo da implementira svoje ideje, koje nisu ni američke ni evropske, ali to nije dobro, imajući i vidu stabilnost regiona.

Naglasio je da je potreban dogovor oko tablica, te ponovio da bi bilo važno da se svi fokusiraju na ekonomiju, radna mesta, a u tim okvirima bi, politika sama došla do rešenja.

„Posle 20 i više godina, nikako da naučimo lekciju da drugačiji pristup ne funkcioniše. Samo investicije donose posao, a ekonomski razvoj će promeniti stavove građana, i olakšati iznalaženje rešenja“, rekao je Grenel.

Na pitanje Tanjuga kako Srbija može da ima povrenje u bilo kakav sporazum, pa i onaj postignut uz međunarodne garancije, ako SAD insistiraju da ZSO bude formirana u skladu sa Ustavom Kosova, iako to nije predviđeno Briselskim sprazumom, a posebno imajući u vidu činjnicu da nije primenjen od 2013, Grenel je rekao da je to važno pitanje i da ne krivi Srbe sa Kosova što su skepitični, jer se vidi nedostatak posvećenosti realizaciji i primeni dogovora.

Naglasio je da je neophodno i krucijalno da se gradi povrenje kroz realizaciju sprazuma.

„Ako realizujemo sporazume i (Vašingtonski – ekonomski i Briselski) gradimo povrenje. Ali u pravu ste – poljuljali smo poverenje kada ne insistiramo na realizaciji“, rekao je Grenel i nagaslio da i EU i SAD moraju da insistiraju na njihovoj impelementaciji bez obzira koja ih je vlada potpisala, Tačijeva, Hotijeva…

On je pozvao SAD da pokažu liderstvo i poguraju implementaciju sporazuma.

„Potrebno nam je da prepoznamo važnost svih dogovorenih projekata. Ljudi vide dogovore i nedostatak njihove primene“, ukazao je Grenel i dodao da zato svaki put kada se poverenje poljulja mora da se sedne i razgovara.

Na pitanje zašto su njegova očekivanja mala i pored izjava Žosepa Borelja, kaže da je bio na njegovom mestu i da to što nisu ugovorili ni tačan datum novog susreta u Briselu govori dosta.

„To je taktika sastaće se, a ne rezultat, ako želiš progres onda hoćeš ideje … Vreme leti, ljudi na Balkanu zaslužuju pažnju i Amerikanaca i Evropljana, da se mnogo brže radi“, zaključio je Grenel.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.