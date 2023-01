Gutereš: Ne vidim skori kraj ratu u Ukrajini, globalni izazovi se gomilaju

DAVOS – Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas da ne vidi mogućnost da uskoro dođe do kraja rata u Ukrajini, jer postoje velike razlike između zaraćenih strana.

„Doći će kraj i ovom ratu, ali ne uskoro. Svemu dođe kraj. Ipak, u ovom trenutku ne vidim mogućnost mirovnih pregovora dve strane. Da budemo jasni, ruska invazija je stvorila situaciju u kojoj, suštinski gledano, dve strane imaju veliko neslaganje o prošlosti i to je uvek teško rešiti“, rekao je Gutereš na Svetskom ekonomskom forumu u švajcarskom Davosu.

„Dve potpuno različita pogleda na to šta je bila ruska imperija, ko su danas Ukrajinci, a ko Rusi…Jasno je da, prema mom mišljenju, ovaj miks čini stvari teškim da se dođe do rešenja“, kazao je on.

Gutereš je naglasio da rešenje mora da bude u skladu sa poštovanjem međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Ukrajine.

„Odlično je da su dve zemlje dogovorile oko izvoza žitarica i veštačkog đubriba, usred rata. Jer, znamo da je taj rat imao implikacije u vidu porasta cena svega, počev od energenata, hrane…Mi iz UN razgovarali smo sa obe strane o razmeni zarobljenika. Radimo sve što možemo da limitiramo štetu, da smanjimo patnju ljudi i smanjimo uticaj na globalnu ekonomiju, jer je rat došao nakon pandemije, usled klimatskih problema, nejednakosti“, naveo generalni sekretar Ujedinjenih nacija.

Ali, trenutno, kazao je Gutereš, nema šanse da dođe do ozbiljnih pregovora, tako da ćemo morati da čekamo i da budemo jasni po pitanju principa, a to su poštovanje teritorijalnog integriteta i međunarodnog prava.

On je uporedio današnju nestabilnu geopolitičku situaciju sa Hladnim ratom, dodajući da, otkako pamti, svet nije bio u težoj situaciji.

„Možda, da sam prošao Drugi svetski rat, možda bih rekao da je to teže. Recimo, Hladan rat je bio lakši. Imali smo dva bloka, oni su imali svoja pravila. Imali su mehanizme šta da rade ukoliko problemi postanu ozbiljni. Danas, situacija je drugačija, jer ta geopolitička podela utiče na globalnu situaciju. Ljudi su se navikli na devedesete, početak 21. veka, delovalo je da nema rizika od globalnog sukoba“, istakao je Gutereš.

On je rekao da su svi globalni izazovi povezani i gomilaju se kao automobili u lančanom sudaru.

„Gledamo u uragan kategorije pet. Globalna ekonomska kriza deluje sumorno. Ceo svet je usporen, recesije ima na sve strane. Ima poremećaja u snabdevanju hranom, cene su povećane, inflacija je tu, a to pogađa najranjivije. Nismo naučili lekcije iz pandemije, nismo spremni za eventualne nove pandemije“, naveo je Gutereš.

Iz to, kako kaže, flertujemo sa klimatskom katastrofom.

„Emisije štetnih gasova su na rekordnim nivoima. Bez daljih klimatskih akcija, skočiće temperatura za 2,8 stepeni, a posledice će biti razarajuće. Neki delovi planete biće nenaseljivi. Na ivici smo nepovratnih promena, koje će negativno uticati na budućnost, na život kakav danas znamo“, upozorio je generalni sekretar UN.

(Tanjug)

