Hamnei predvodi molitvu u Iranu posle osam godina

TEHRAN – Iranski vrhovni vođa predvodiće danas moitvu u Teheranu, prvi put od 2012. godine, u vreme dok se Islamska Republika susreće sa posledicama ubistva njenog generala u američkom vazdušnom napadu i slučajnim obaranjem ukrajinskog putničkog aviona.

Ajatolah Ali Hamnei (80) vrši tu dužnost od 1989. godine i ima poslednju reč o svim glavnim odlukama, prenosi AP.

Hamnei poziva na jedinstvo i, kako se navodi, ne povezuje predvođenje molitvi u teheranskoj džamiji sa aktuelnom političkom situacijom.

Ipak ukazuje se da on to radi posle osam godina i to u trenutku kada su iranske vlasti pozvale građane na marševe širom zemlje kao znak podrške Revolucionarnoj gardi koja je pod pritiskom zbog obaranja ukrajinskog aviona kada je poginulo 176 ljudi.

