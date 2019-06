Han: Politički kompromis na Z. Balkanu mora biti nagrađen

LUKSEMBURG, 17. juna ( Tanjug) – Politički kompromis na Zapadnom Balkanu mora biti nagrađen, poručuje uoči sutrašnje sednice Saveta EU komesar za pregovore o pristupanju Johanes Han.

U okolnostima u kojima bi Savet EU mogao sutra ponovo da odloži odluku o pokretanju pristupnih pregovora sa Severanom Makedonijom i Albanijom, Han je danas pozvao ministre EU da što pre omoguće pokretanje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i ocenio da bi to bio važan signal za ceo region.

”Ako dođe do ponovnog pokretanja dijaloga između Srbije i Kosova, oni moraju da vide da će investicija u pronalaženje političkog kompromisa biti nagrađena. U suprotnom nemaju podsticaj. Svi treba da shvate koliko je u interesu celog regiona važno dati sigal jednoj zemlji”, poručio je Han.

Johans Han je pred sutrašnji sastanak Saveta EU, koji će razmatrati politiku proširenja i napredak zemalja u procesu evrointegracija, ponovio da je Severna Makedonija uradila sve što je od nje traženo i upozorio da bi svako odlaganje adekvatnog EU odgovora na to predstavljalo rizik.

On je ponovio da, ako jedna zemlja koja je investirala mnogo u evropsku perspktivu, a njeni lideri pokazali hrabrost u postizanju kompromisa ne bude nagrađena za to to, onda EU gubi kredibilitet, ali i moć delovanja u celom regionu Zapadnog Balkna.

Ministri spoljnih i evropskih poslova EU na sastanku Saveta u Luksemburgu sutra bi trebalo da donesu zajključke i preporuke o daljim koracima zemlja koje se nalaze u procesu pristupanja EU.

Očekuje se i da se definiše i odgovor Saveta na preporuku Evropske komisije o poretanju pristupnih pregovora sa Severanom Makedonijom i Albanijom.

Prema poslednim informacijima, ta odluka mogla bi da bude ponovo odložena.

Dok se grupa zemlja na čelu sa zemljama Baltika i Centralne Evrope zalaže za otvaranje pristupnih pregovora već u junu, Nemačka traži odlaganje do septrembra zbog rasprave na Bunsetagu

Istovremeno, Francuska i Holandija smatraju da bi ta odluka za Severnu Makedoniju Mogla biti doneta i kasnije, a protive se i početku pristupnih pregovora sa Albanijom zbog, kako ocenjuju, neudedljivih dokaza o napretku u oblasti vladavine prava prvenstveno u borbi portiv organizovanog kriminala.

(Tanjug)