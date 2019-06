Hant: Džonsonovo obećanje o izlasku iz EU rizik za izbore

LONDON – Obećanje Borisa Džonsona, prvoplasiranog u trci da zameni britansku premijerku Terezu Mej, da će Britanija izaći iz Evropske unije 31. oktobra sa ili bez sporazuma, rizikuje održavanje izbora i propast Bregzita, rekao je danas njegov rival Džeremi Hant.

„Ako to uradimo na način „uradi ili umri“, rizik je da ćemo imati opšte izbore jer bi parlament to mogao da zaustavi, kao što je to učinio u martu, a onda ćemo imati (lidera Laburista Džeremija) Korbina u Dauning stritu i neće biti Bregzita uopšte ”, rekao je ministar spoljnih poslova Hant za radio BBC, preneo je Rojters.

Džonson je juče izjavio za Tokradio da će Britanija napustiti evropski blok 31. oktobra na način „uradi ili umri“.

(Tanjug)