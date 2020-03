Haos: Tornado opustošio američki grad (video)

Sjedinjene Američke Države trenutni su epicentar pandemije virusa korona, sa više od 100.000 zaraženih i 2.200 preminulih, ali ih ne mimoilaze ni prirodne katastrofe kao što je tornado koji je pogodio i opustošio gradić u Arkanzasu.

Veoma jak tornado pogodio je grad Džounsboro u severoistočnom Arkanzasu. Tornado je naneo veliku štetu gradu, oštećujući brojne zgrade i automobile.

Buildings destroyed and vehicles overturned as tornado rips through #Jonesboro, Arkansas; no immediate word on injuries pic.twitter.com/YaLPUfHWVU — Breaking911 (@Breaking911) March 28, 2020

​Za sada nema zvaničnih potvrda da li je bilo žrtava i povređenih, budući da je pre dolaska tornada izdato upozorenje.

​Pojedini američki mediji objavili su da je povređeno šestoro ljudi, a u grad je poslata Nacionalna garda kako bi pomogla meštanima i obezbeđivala policijski čas koji je uveden.

Tornado just touched down in Jonesboro Arkansas FEET from us!@weatherchannel @NWS #Tornado pic.twitter.com/oWKtWC2sjC — 🔥Ask 4 Matt Crane🔥 (@ask4mattcrane) March 28, 2020

Mnogi meštani snimili su tornado i podelili slike i snimke na društvenim mrežama.

SnapMaps can tell you a lot – this is a LOT, damage from Jonesboro tornado that moved through about 30 minutes ago. #arwx ⁦ pic.twitter.com/6MhaDCfHc4 — Patrick Ellis WLBT (@PatrickEllisWx) March 28, 2020

(Sputnjik)