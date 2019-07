Haradinaj: Ostavku nisam podneo zbog pritisaka oko dijaloga

VAŠINGTON – Premijer u ostavci privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj izjavio je da je ostavku podneo zbog poziva Specijalnog tužilaštva Suda u Hagu, a ne, kako je rekao, pritisaka SAD i EU zbog stavova koje zastupa u dijalogu sa Beogradom.

„Ja sam ispunio zakonsku obavezu da se odazovem pozivu Specijalnog tužilaštva kao osumnjičeni u istražnom postpuku. Dao sam ostavku na mesto šefa vlade, a poziv sam po sebi ima političke implikacije. S obzirom na to da sam se dvaput pojavio na sudu i dao mogućnost međunarodnom pravosuđu da preispita taj period rata u celini vrlo sam iznenađen tim pozivom“, rekao je on u intervjuu za albanski servis Glasa Amerike (VOA).

Haradinaj je na pitanje VOA da prokomentariše spekulacije da je sudski poziv usledio zbog njegovog odbijanja da ukine takse od 100 odsto na robu iz Srbije, rekao da „na Kosovu postoji sumnja da je reč o zaveri“.

„Ono što mogu da potvrdim je da verujem u političke stavove koje sam izrazio na najiskreniji način međunarodnim partnerima: granice Kosova nisu sporne i nema diskusije o teritoriji i granicama, sporazum sa Srbijom treba da se postigne uz uzajamno priznanje u postojećim granicama, jer Kosovo ne može da dozvoli tvorevine kao što je“ Dodikova republika“ – to dovodi Rusiju na Kosovo. Tarife se ukidaju uz priznanje“, kaže Haradinaj.

On je zatražio od međunarodne zajednice, od, kako je rekao, saveznika Kosova, da zaustave nepravedan pritisak na Kosovo kako kada je reč o tarifama, tako i kada su u pitanju druge teme.

„Nije u redu prihvatiti uslove Srbije za dijalog zato što to vređa jednu stranu, u ovom slučaju nas koji smo žrtve“, kaže Haradinaj.

„Zamislite to – ja kao premijer sam drugi put pozvan da svedočim pred međunarodnim sudom. Drugi put podnosim ostavku, dok gospodin Aleksandar Vučić koji je bio tada sa Slobodanom Miloševićem, a poznato je da je Miloševićev režim počinio zločine ne samo na Kosovu, nego i u drugim zemljama, nema takve brige. Dakle, to dokazuje neravnotežu pritiska međunarodne zajednice koja mora što pre da se ispravi“, dodaje Haradinaj.

Na pitanje VOA kada očekuje nove izbore, Haradinaj je rekao da očekuje da se to dogodi krajem septembra ili početkom oktobra.

(Tanjug)