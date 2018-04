Hiljade Čeha protestuju protiv Babiša, traže premijera koji nije pod krivičnom istragom

Hiljade Čeha okupile su se večeras u Pragu i još 20 gradova širom Češke da traže da novu vladu formira neko drugi a ne premijer u ostavci, milijarder Andrej Babiš, zato što je pod krivičnom istragom za zloupotrebu evropskih dotacija i još se nije odbranio od optužbi da je bio agent čehoslovačke komunističke tajne policije StB.

„Smatramo da je neprihvatljivo da premijer bude čovek pod krivičnom istragom i evidentiran kao agent komunističke državne bezbednosti. Ako bi premijer bio iz stranke ANO ali ne Babiš, to ne bi bili idealno ali bili bi zadovoljni“, kazao je češkoj agenciji ČTK jedan od organizatora demonstracija Mikulaš Minarž.

Demonstracije na Vaclavskom trgu na koje su izašle hiljade Pražana, oko 2.000 Čeha u drugom najvećem gradu Brnu i u gradovima širom Češke, organizovane su kao podrška je peticiji „Za pristojnog premijera i pristojnu vladu“.

Ta peticija delimično je inspirisana i demonstracijama Slovaka „Za pristojnu Slovačku“, nakon ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice 21. februara, kojima su Slovaci uspeli da nateraju premijera Roberta Fica i njegovu vladu da podnese ostavku.

U češkoj kampanji „Milion trenutaka za demokratiju“ inicijatori za peticiju „Za pristojnog premijera i pristojnu vladu“ nameravaju da prikupe milion potpisa a do sada imaju 236.000.

Pražani su večeras na Vaclavski trg došli sa tekstom peticije srolanim u pendreke kao simbolom nasilja jednopartijskog komunističkog režima i sa transparentima „Babiš u koš“, „Češka nije firma“, kao protest protiv Babišove najave da želi da upravlja zemljom kao svojim agro i hemijskim koncernom Agrofert, zahvaljujući kome je drugi najbogatiji Čeh na listi Forbsa.

Česi protestuju i protiv predsednika Miloša Zemana koji je izjavio da mu ne smeta krivična istraga protiv Babiša, ni to što nije još pred sudom uspeo da očisti svoje ime da nije agent StB a u oba pokušaja sastavljanje vlade poverio je upravo Babišu bez obzira na proteste Čeha.

„Naravno, neka ljudi protestuju. Problem je što ti ljudi ne žele da vode debatu argumentima. Za mene to nije problem. Ako imamo različita mišljenja, hajde da o tome normalno pristojno razgovaramo, ali ja sa njihove strane nisam video nikakav interes“, kazao je danas povodom protesta premijer u ostavci Babiš.

Pošto su u petak propali pregovori o sastavljanju nove koalicione vlade sa Češkom socijaldemokratskom strankom koja bi zamenila sadašnju jednostranačku koja od januara vlada u ostavci pošto nije dobila poverenje parlamenta, Babiš je sada prvi put nagovestio da bi mogao da se odrekne da baš on bude premijer.

„Ukoliko predsednik imenuje nekog drugog iz stranke ANO da bude premijer to za mene neće biti problem. Poštovaću to. Ali predsednik drži datu reč a dao mi je obećanje i vreme do juna“, kazao je Babiš pred sutrašnji sastanak sa predsednikom Zemanom.

