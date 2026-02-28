Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN večeras o Iranu

Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN zakazan je za večeras u 22.00 po srednjeevropskom vremenu u Njujorku o situaciju na Bliskom istoku posle izraelskih i američkih napada na Iran i njegove odmazde napadima na Izrael i druge zemlje regiona, saopštile suUN.

Na sastanku koji će biti na inicijativu Francuske i Bahreina, biće reči o „situaciji na Bliskom istoku posle vojne operacije koju je Vašington pokrenuo protiv Irana“, navodi se u saopštenju Misije Izraela pri UN.

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš je osudio i napade SAD i Izraela na Iran, a i odmazdu Islamske Republike napadima na Izrael i druge zemlje u regionu.

„Upotreba sile od strane Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana i potonja odmazda Irana širom regiona podrivaju međunarodni mir i bezbednost“, rekao je Gutereš u saopštenju. Takođe je pozvao na hitan prekid vatre i povratak svih strana za pregovarački sto.

Izrael i Sjedinjene Američke Države rano jutros su napali Iran, a predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da su napadi deo velike operacije s ciljem da se „iranska raketna industrija sravni sa zemljom“.

(Beta)

