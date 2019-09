„Hladni rat“ Trampa i mlade švedske tinejdžerke (video)

Globalni medijski fenomen, tinejdžerska klimatska aktivistkinjaa Greta Tunberg (Thunberg) privukla je pažnju celog sveta. Mlada Šveđanka otvorila je u ponedeljak UN-ov samit o klimi osudom svetskih vođa da su propustili da preduzmu snažne mere u borbi protiv klimatskih promena.

– Kako se usuđujete? To je sve krivo. Ne bih ni trebala biti ovde, već u školi na drugoj strani okeana, a svi vi dolazite nama mladima i u nama tražite nadu. Kako se usuđujete? Ukrali ste mi snove i moje detinjstvo praznim rečima – kazala je Tunberg.

Dolazak predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) na Samit nije prošao nezapaženo, naročito nakon što je bilo vidno da je hladno ignorisao mladu aktivistkinju, prenose mediji.

Greta Thunberg watched quietly as the U.S. President Donald Trump stole the show at the United Nations General Assembly, while the highly anticipated Climate Summit was taking place. https://t.co/5ig2mymjRw pic.twitter.com/7P9RR242Mm

Tramp se na tome nije zaustavio. Tokom noći je na svom Twitter profilu podelio deo Gretinog govora uz ironičan komentar.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019