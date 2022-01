Horor u metrou: Namerno gurnuo ženu na šine, voz se zaustavio u zadnjem trenutku

Šokantna scena snimljena je nadzornom kamerom u metrou u Briselu kada je mladić namerno gurnuo ženu na šine u trenutku kada je voz ulazio na stanicu.

Woman pushed under wheels of subway train in Brussels. Train driver managed to stop just in time.

Suspect – a 23yo French citizen – detained. Motives as yet unknown. pic.twitter.com/Zl3N4rMeRE

— RT (@RT_com) January 16, 2022