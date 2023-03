Hrvatski restoran u Berlinu reklamira se šahovnicom iz vremena NDH

BERLIN – U Berlinu postoji jedan hrvatski restoran koji se reklamira sa šahovnicom koja počinje belim poljem u gornjem levom uglu kao u vreme NDH, a ne crvenim poljem kao na službenom grbu Hrvatske, piše „Frankfurter algemajne zontagscajtung“.

Većina posetilaca u tome ne vidi ništa problematično, ali ima i onih koji prepoznaju simboliku, naime, da to označava podršku ustaškom režimu ili desničarskim ekstremističkim grupama koje se na njega pozivaju, navodi nemački list.

U tekstu frankfurskog lista, novinar Mihael Martens piše da je jedne večeri u Berlinu tražio restoran da nešto prezalogaji i da je naišao na restoran sa hrvatskim specijalitetima, a da mu je posebnu pažnju privukla hrvatska šahovnica iznad naziva, i to sa prvim belim poljem u levom uglu.

Martens, odlični poznavalac situacije na Zapadnom Balkanu, napominje da to većini Nemaca ništa ne znači jer šahovnicu samo vide kao zaštitni znak Hrvatske, koji su već odavno promovisali uspešni hrvatski fudbaleri.

Ali za one koji poznaju problematiku komplikovanosti hrvatske heraldike, to nipošto nije bezazlena promena u odnosu na službeni grb Hrvatske, gde šahovnica počinje s crvenim poljem u gornjem levom uglu, već je to pitanje ideologije, ukazao je Martens.

On je podsetio da su obavezujući poredak na šahovnici prvi put uspostavile u aprilu 1941. godine hrvatske ustaše, fašistička grupa koja je tek uz Hitlerovu pomoć došla na vlast i uspostavila strahovladu u takozvanoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj do 1945. godine na temelju nacionalsocijalističkog modela, prenele su Nezavisne novine.

Kasnije, za vreme socijalističke Jugoslavije, šahovnica je bila korišćena u grbu Hrvatske, ali s prvim crvenim poljem, a to je preuzeto i u samostalnoj Hrvatskoj, navodi Martens.

On je naglasio da zbog toga redosled boja s belim kvadratom na početku nije služben, a da je u Austriji čak i zabranjen zajedno sa simbolima terorističkih grupa Islamska država, Al Kaida, Hamas i Hezbolah.

Martens je telefonski razgovarao i s vlasnikom restorana Petrom Vujčićem koji je rekao da za njega rade i ljudi iz BiH i Srbije, i da o nacionalizmu ne može biti govora.

Vujčić, koji drži restoran od 1981. godine, rekao je da grb nema veze s ustaštvom jer, kako je naveo, „ustaše su postojale u Drugom svetskom ratu, i to je to“.

(Tanjug)

