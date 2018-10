Husović: Ne odustajemo od polumeseca na zastavi Crne Gore

PODGORICA – Bošnjačka stranka neće odustati od zahteva da na crnogorskoj zastavi bude i polumesec, rekao je lider Bošnjačke stranke Rafet Husović.

Husović, ujedno i potpredsednik Vlade Crne Gore, kazao je da to nije politički hir već je sadržano u njihovim partijskim dokumentima.

On je naveo da su po Ustavu građani Crne Gore različitih nacionalnosti, privrženi demokratskim načelima i građanskoj Crnoj Gori.

„Smatram da Ustav nije definisao Crnu Goru kao hrišćansku, već kao građansku, viševersku i višenacionalnu gde su prava svih naroda jednaka pred Ustavom i zakonima“, istakao je Husović u skupštini Crne Gore, odgovarajući na poslanička pitanja.

On smatra da se u Ustavu ne pominju ni verska obeležja, kao ni obeležja Crne Gore.

„Dodavanjem polumeseca koji je simbol islama šaljemo jasnu poruku da smo sazreli kao društvo i da je današnja Crna Gora pravi izraz evropskih vrednosti“, precizirao je Husović, a preneo portal Fos Media.

On je još dodao da će poštovati postojeće državne simbole.

„Svakako, trudićemo se da kroz demokratsku proceduru stvaramo uslove za izmenu tih zakonskih rešenja i tražićemo podršku Vlade, opozicije i građana“, zaključio je Husović.

(Tanjug)