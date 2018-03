I oni bi proterali ruske špijune, ali ih nemaju

Vlada Novog Zelanda želela bi se solidarše sa Velikom Britanijom i protjera ruske diplomate, ali nemaju nikoga ko bi mogao „spasiti obraz“.

Kako je medijima prenela premijerka Hasinda Ardern, njen kabinet je „proverio sve u Novom Zelandu“.

– Ali problem je u tome što na teritoriji naše zemlje nismo otkrili neprijavljene ruske špijune. Da jesmo, već bismo ih proterali – izjavila je ona tokom intervjua za jedan lokalni radio.

Ona se požalila da bi vlasti u Velingtonu, glavnom gradu Novog Zelanda, želele da iskažu svoju podršku Velikoj Britaniji, ali da ne mogu.

– Mi, očito, nismo zanimljivi Moskvi da bi ovde slala špijune. S obzirom na to gde se nalazimo na mapi, to me uopšte ne iznenađuje – rekla je ona.

Skoro 30 država i NATO do sada je proteralo više od 150 ruskih diplomata u znak solidarnosti sa Velikom Britanijom.