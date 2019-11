Incko: Dodik je kukavica, 7 godina čekam da me tuži

SARAJEVO – Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nazvao je srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika „kukavicom“ i poručio mu da ga tuži.

„Kaže da sam smutljivac, mešetar, kriminalac… On je kukavica, Dodik je kukavica. Sigurno. On je već u martu 2012. godine rekao da će me tužiti u Beču, ja još čekam. 23. marta je to rekao, da će me tužiti“, rekao je Incko gostujući na Face TV.

Kako prenosi N1.ba, on je dodao da mu je svejedno što ga Dodik naziva kriminalcem, ali već sedam godina čeka da ga on tuži.

„Rekao je da prvo moram u penziju. Ja kao austrijski činovnik, već sam u penziji. Bujrum, može sad da me tuži“, kazao je Incko.

(Tanjug)