Index: Nuđenje statusa branitelja je krivično delo

ZAGREB – Nakon što je aktuelna hrvatska predsednica i kandidatkinja za novi mandat na Pantovčaku Kolinda Grabar Kitarović izjavila da je njenom suprugu Jakovu nuđen status branitelja, ali da je on to odbrio, oglasilo se resorno ministarstvo.

Prema saopštenju Ministarstva branitelja, koje prenosi Hina, Jakov Kitarović je kao zaposleni u Ministarstvu odbrane (MORH) od 1994. do 1996. ostvario status hrvatskog branitelja a da nije koristio nijedno pravo koje proizlazi iz Zakona o hrvatskim braniteljima.

Navodi se da je Kitarović kao zaposlen u MORH-u ostvario status hrvatskog branitelja u skladu sa tada važećim propisima. Inače, izjava Kitarovićeve da je njenom suprugu nuđen status branitelja, ali da je on to odbio, izazvala je buru u hrvatskoj javnosti, a portal Index piše da su neki čak najavili prijavu Uredu za borbu protiv organizovanog kriminala protiv nepoznatog počinioca, dok većina njih upozorava da je predsednica morala da prijavi ovaj slučaj.

Za Index je fascinantno da Jakov Kitarović, iako ima status branitelja, nije bio na ratištu, a u vreme kad ga je stekao je – studirao.

Portal navodi da je „objašnjenje“ nadležnog resora jučerašnje Kolindine izjave otvorilo niz pitanja. Podseća, naime, da je “zahvaljujući” novom Zakonu o braniteljima, koji je donela vlada Andreja Plenkovića, 2017, više od 22 godine nakon rata, dobila novih 1.687 registrovanih branitelja, dok je 10.600 zahteva u obradi.

Tako će se, kažu, broj od 505.000 registrovanih branitelja još značajno povećati.

Index napominje i da se u službenoj biografiji Jakova Kitarovića do sada se nije pominjao „rad u ministarstvu“ za vreme rata, već uglavnom studiranje.

Konkretno, navode da je Kitarović upisao elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a studirao je i završio nautiku na Pomorskom fakultetu u Rijeci.

Ta dva fakulteta je završio do 1996. godine, kada se venčao s Kolindom Grabar.

Nekadašnja premijerka i nekadašnja ministarka branitelja Jadranka Kosor izjavila je danas za zagrebačku N1 tv, da su predsednica i njen suprug to morali da prijave nadležnim institucijama, jer ponuditi status nekome ko ga ne zaslužuje je krivično delo.

„Moramo dobiti odgovor od aktualne predsednice ko je to i kada ponudio i kako je ta priča završila“, rekla je Jadranka Kosor.

I za bivšeg ministra branitelja Freda Matića danas evroposlanika, nema nikakve dileme.

„Kolinda Grabar-Kitarović i njen suprug Jakov, s obzirom na to da je reč o protivzakonitom delu, trebalo bi to da prijave USKOK-u i otkriju ko je nudio status branitelja“, rekao je Matić za Index i dodao da ako to ne učine oni, doći će u iskušenje da to sam učini.

Primetio je i da nijedno udruženje branitelja nije reagovalo na ovu izjavu Kollinde Grabar Kitarović.

Bojan Glavašević, bivši pomoćnik ministra branitelja u vladi Zorana Milanovića, kaže da se radi o vrlo ozbiljnom slučaju, odnosno da se braniteljski status ne nudi.

„Ili si u evidenciji ili nisi“, rekao je Glavašević i dodao da ako je u pitanju nuđenje tog statusa onda je reč o krivičnom delu.

Otvorio je i pitanje sukoba interesa, s obzirom na to da je Kolinda Grabar-Kitarović i dalje vrhovni komandant.

