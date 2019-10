Indijac kandidat za Ginisa, tvrdi da ima 123 godine

NJUDELHI – Svami Sivinanda pojavio se na aerodromu Kalkuta u Indiji i tu pokazao pasoš koji je šokirao upravu aerodroma jer u njemu se navodi da je ovaj Indijac rođen 8. avgusta 1896. godine te da sada ima 123 godine.

Sivananda je rođen u Behali u Indiji, a odgojio ga je indijski duhovni vođa. Tvrdi kako je tajna njegove duboke starosti zapravo dugogodišnje praktikovanje joge, celibat i konzumiranje hrane bez začina.

Njegov pasoš zaintrigirao je upravu aerodroma kada je on krenuo u Veliku Britaniju iz Indije. Proverili su ispravnost njegovog pasoša i dobili potvrdu da je on u potpunosti funkcionalan, ali su onda zaključili da je vrlo moguće da datum rođenja ovog muškarca nije ispravno upisan u njegove dokumente. Sivananda im je objasnio kako su ga roditelji ostavili nedugo nakon rođenja, te kako su se njegovi podaci o rođenju upisivali naknadno.

Ipak, ako njegovi podaci jesu tačni – to bi ga učinilo najstarijom osobom na svetu. Do sada je tu titulu držala Francuskinja Žan Kalman koja je preminula 1997. godine kada je imala 122 godine i 164 dana starosti.

Ginisova knjiga svetskih rekorda ga je uzela u razmatranje za preuzimanje titule najstarije osobe na svetu, ali su istakli kako neće biti jednostavno odrediti njegovu pravu starost, prenosi portal Klix.ba.

„Disciplina je jako važna stvar u životu svakog čoveka. S obzirom na to da sam rođen u siromaštvu, nikada nisam tražio previše od života. Danas su ljudi nesretni, nezdravi i neiskreni, što me mnogo boli“, rekao je Indijac dodavši kako je njegova velika želja da ljudi postanu srećni i miroljubivi.

(Tanjug)