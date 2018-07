Indonezija: Evakuišu se turisti sa vulkana, 17 poginulih

DŽAKARTA – Spasioci pokušavaju da evakuišu više stotina turista, koji su ostali zarobljeni na planini Rindžani, aktivnom vulkanu na indonežanskom ostrvku Lombok, nakon što je zemljotres u kojem je stradalo 17 osoba pokrenuo klizišta.

Oko 820 osoba, većinom stranaca, nalazilo se na planini Rindžani kada je snažan zemljotres jačine 6,4 stepena Rihterove skale pogodio Lombok, posle čega su dve staze ostale neprohodne, naveo je na svom nalogu na Tviteru portparol nacionalne agencije za ublažavanje katastrofa, preneo je Rojters.

Prema rečima direktora nacionalnog parka planine Rindžani, oko 300 turista uspelo je da se spusti niz planinu.

„Informacije koje imamo od preživelih je da je više od 500 osoba zarobljeno na planini i okupljeno u blizini vulkanskog jezera Segara Anakan“, rekao je Sudijono.

On je dodao da se očekuje da će spasioci stići do jezera do popodneva, preneo je AP.

Kako dodaje agencija, jedan indonežanski student poginuo je u klizištu na Rindžaniju.

Prema navodima zvaničnika, broj poginulih u zemljotresu porastao je na 17, dok je više od 150 osoba povređeno, većinom prilikom urušavanja zgrada.

U zemljotresu je oštećen veliki broj kuća, a zemljotres se osetio i na širem području, uključujući i popularnu destinaciju Bali.

(Tanjug)