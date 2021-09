Iskustvo iz Avganistana pokreće pitanje EU trupa

BRISEL – Haotično povlačenje zapadnih snaga iz Avganistana pokazalo je da Evropska unija u krizama mora vojno da interveniše bez oslanjanja na američke trupe, smatraju visoki zvaničnici EU.

Dve decenije nakon što su se evropski lideri prvi put složili da uspostave sopstvene trupe od 50.000 do 60.000 vojnika, ali nisu uspeli da to učine operativnim, države EU ponovo pokušavaju da stvore „snage za intervenciju“ sa 5.000 vojnika i žele dogovor za odgovarajući mehanizam njihovog delovanja do marta 2022.

Ministri odbrane EU sastaju se danas u Ljubljani, a povoljan politički impuls za tu ideju koji se oseća u Briselu, Parizu i Berlinu ponovo bi mogao da nestane ako se blok uskoro ne dogovori o mehanizmu brzog donošenja odluka u vezi raspoređivanju trupa.

Dvojica visokih zvaničnika, koji su govorili za Rojters pod uslovom anonimnosti, izrazili su nezadovoljstvo što EU, ekonomska sila, nije bila u stanju da zaštiti aerodrom u Kabulu još tri dana nakon roka za povlačenje 31. avgusta koji su postavile SAD kako bi se omogućila dodatna evakuacija.

Francuska, Nemačka i Britanija, koja nije članica EU, bile su među onima koje su želele više vremena za dovršetak evakuacije svojih građana i Avganistanaca.

„Ne treba nam još jedan takav geopolitički događaj da bismo shvatili da EU mora da teži većoj autonomiji odlučivanja i većim kapacitetima za delovanje u svetu“, rekao je danas na Bledskom strateškom forumu u Sloveniji Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel.

NATO podržava takve stavove, i SAD podstiču EU da ulaže u operativne trupe, sve dok to ne ugrožava angažovanje evropskih vojnika u operacijama Alijanse širom sveta.

Osećaj nemoći u Avganistanu posebno je snažan u EU pošto je 6.000 američkih vojnika koji su korišćeni za obezbeđenje aerodroma u Kabulu bilo otprilike isto koliko broje trupe EU koje blok ima od 2007. godine, ali koje nije koristio.

Za angažovanje EU trupa potrebno je odobrenje svih 27 država članica i generalno je potrebna i usvojena rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa su prethodni napori da se one rasporede u Čad i Libiju ostali neuspešni.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.